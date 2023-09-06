Стало известно, сколько лет будут перекрывать Малиновского в Ростове из-за дождей

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Напомним, что во время ливней в городе часто топит дороги, в том числе на улице Малиновского. Из-за этого ее стали перекрывать для автомобилистов.
Активисты рассказали, что несколько лет назад здесь построили разделительную полосу, которая не дает водителям выехать на встречку, а пешеходам — перебежать дорогу в неположенном месте. Однако эта полоса стала и своеобразной плотиной во время дождей.
«Мы выяснили, что плотину убирать не собираются. Вместо этого заказали проект ливневок для Левенцовки, и в рамках проекта, если выделят деньги в 2024–2025 годах, то эту проблему решат», — говорится в публикации.
Отмечается, что если средства не поступят, то дорогу так и будут периодически перекрывать.