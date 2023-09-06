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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Урбанисты заявили, что Малиновского в Ростове будут перекрывать до 2026 года

Стало известно, сколько лет будут перекрывать Малиновского в Ростове из-за дождей

6 сентября 2023, 09:13
Фото: 1MI
Урбанисты заявили, что Малиновского в Ростове будут перекрывать до 2026 года

Урбанисты заявили, что Малиновского в Ростове будут перекрывать до 2026 года

В Ростове-на-Дону в ближайшее время не решится проблема, из-за которой улицу Малиновского перекрывают во время дождей, сообщает Telegram-канал «Урбанистика — Ростов-на-Дону».

Напомним, что во время ливней в городе часто топит дороги, в том числе на улице Малиновского. Из-за этого ее стали перекрывать для автомобилистов.

Активисты рассказали, что несколько лет назад здесь построили разделительную полосу, которая не дает водителям выехать на встречку, а пешеходам — перебежать дорогу в неположенном месте. Однако эта полоса стала и своеобразной плотиной во время дождей.

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«Мы выяснили, что плотину убирать не собираются. Вместо этого заказали проект ливневок для Левенцовки, и в рамках проекта, если выделят деньги в 2024–2025 годах, то эту проблему решат», — говорится в публикации.

Отмечается, что если средства не поступят, то дорогу так и будут периодически перекрывать.

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