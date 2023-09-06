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В Ростовской области осудят жителей Новочеркасска, обвиняемых в экстремисткой деятельности

Суд Ростовской области рассмотрит дело экстремистов, завлекавших в секту людей

6 сентября 2023, 16:16
Фото: 1MI
В Ростовской области осудят жителей Новочеркасска, обвиняемых в экстремисткой деятельности
В Ростовской области осудят троих жителей Новочеркасска, обвиняемых в экстремисткой деятельности, рассказали в региональном Следкоме.

В Новочеркасске осудят троих местных жителей. Их обвиняют в организации и участии в экстремисткой организации «Свидетели Иеговы»*. Обвиняемые знали, что секта запрещена на территории РФ, а участие в ней карается законом, однако все равно решили вступить в нее.

Известно, что незаконную деятельность обвиняемые вели в организации с 2020 по 2022 год. Соблюдая меры конспирации, они проводили коллективные религиозные богослужения и обучающие занятия, а также вовлекали новых членов.

В Ростовской области осудят группу экстремистов, отрицающих существование России
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В ходе расследования следователи также нашли у фигурантов дела экстремистскую литературу.

Теперь судьбу обвиняемых решит суд.

Ранее активистов «Свидетелей Иеговы»* осудили в Таганроге.

* — экстремистская организация, чья деятельность запрещена на территории РФ.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Новочеркасск#Экстремизм#Суд в Ростовской области#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#Наказание за экстремизм
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