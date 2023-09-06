Суд Ростовской области рассмотрит дело экстремистов, завлекавших в секту людей

В Новочеркасске осудят троих местных жителей. Их обвиняют в организации и участии в экстремисткой организации «Свидетели Иеговы»*. Обвиняемые знали, что секта запрещена на территории РФ, а участие в ней карается законом, однако все равно решили вступить в нее.