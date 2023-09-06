Суд Ростовской области рассмотрит дело экстремистов, завлекавших в секту людей

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
В Новочеркасске осудят троих местных жителей. Их обвиняют в организации и участии в экстремисткой организации «Свидетели Иеговы»*. Обвиняемые знали, что секта запрещена на территории РФ, а участие в ней карается законом, однако все равно решили вступить в нее.
Известно, что незаконную деятельность обвиняемые вели в организации с 2020 по 2022 год. Соблюдая меры конспирации, они проводили коллективные религиозные богослужения и обучающие занятия, а также вовлекали новых членов.
В ходе расследования следователи также нашли у фигурантов дела экстремистскую литературу.
Теперь судьбу обвиняемых решит суд.
Ранее активистов «Свидетелей Иеговы»* осудили в Таганроге.
* — экстремистская организация, чья деятельность запрещена на территории РФ.