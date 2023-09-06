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Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

Терапевт Видяскин рассказал об оказании помощи при ожоге кипятком

6 сентября 2023, 17:26
По словам терапевта Игоря Видяскина, при ожоге кипятком следует как можно скорее начать охлаждать обожженную кожу проточной водой на протяжении 10–20 минут. Врач объяснил, что это поможет снизить температуру поврежденных тканей, благодаря чему чрезмерное воздействие тепла на них прекратится.

Медик также предостерег от использования льда, поскольку его прикладывание к пораженной коже может усугубить травму. Если кипяток попал на одежду, ее следует бережно удалить с поврежденного участка во избежание прилипания горячей ткани к коже.

Врач предупредил, что нанесенные на ожог масляные кремы, сметана и жирные мази являются препятствием для теплообмена и мешают естественному охлаждению, сообщает NEWS.ru.

В случае появления на коже пузырей их не следует вскрывать, поскольку открытая рана является входными воротами для инфекций. Охладив обожженную кожу, можно накрыть ее чистой марлей или салфеткой, защищая от заражения. Видяскин настоятельно рекомендует вызвать скорую помощь в том случае, если ожогом охвачена большая площадь, а также при локализации повреждения в области лица, груди, шеи, рук, ног или паха.

При болезненности медик рекомендовал принимать такие средства, как парацетамол или ибупрофен.

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