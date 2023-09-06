Терапевт Видяскин рассказал об оказании помощи при ожоге кипятком

В случае появления на коже пузырей их не следует вскрывать, поскольку открытая рана является входными воротами для инфекций. Охладив обожженную кожу, можно накрыть ее чистой марлей или салфеткой, защищая от заражения. Видяскин настоятельно рекомендует вызвать скорую помощь в том случае, если ожогом охвачена большая площадь, а также при локализации повреждения в области лица, груди, шеи, рук, ног или паха.