Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
По информации следствия, в Батайске 3 сентября произошел конфликт, в ходе которого один человек выстрелил в другого из травматического оружия и скрылся. По данному факту завели уголовное дело по статье о хулиганстве и уже удалось установить личность стрелка, сейчас проводится работа по его задержанию. Между тем, СМИ пишут, что пострадавший является участником спецоперации, но официально это не подтверждали.
«В связи с имеющимся общественным резонансом прокуратурой уголовное дело изъято из органов полиции и передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Ростовской области», — прокомментировали в Следкоме.
Отмечается, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства конфликта и проведены необходимые экспертизы для оценки произошедшего.