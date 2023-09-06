Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции

По информации следствия, в Батайске 3 сентября произошел конфликт, в ходе которого один человек выстрелил в другого из травматического оружия и скрылся. По данному факту завели уголовное дело по статье о хулиганстве и уже удалось установить личность стрелка, сейчас проводится работа по его задержанию. Между тем, СМИ пишут, что пострадавший является участником спецоперации, но официально это не подтверждали.