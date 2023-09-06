rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции

Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции

6 сентября 2023, 07:48
Фото: 1MI
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции

Следком изъял у полиции дело о нападении на участника СВО в Батайске

В Ростовской области у полиции изъяли дело о стрельбе по человеку в Батайске, сообщили в региональном УСКР.

По информации следствия, в Батайске 3 сентября произошел конфликт, в ходе которого один человек выстрелил в другого из травматического оружия и скрылся. По данному факту завели уголовное дело по статье о хулиганстве и уже удалось установить личность стрелка, сейчас проводится работа по его задержанию. Между тем, СМИ пишут, что пострадавший является участником спецоперации, но официально это не подтверждали.

Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры
Узнать подробнее

«В связи с имеющимся общественным резонансом прокуратурой уголовное дело изъято из органов полиции и передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Ростовской области», — прокомментировали в Следкоме.

Отмечается, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства конфликта и проведены необходимые экспертизы для оценки произошедшего.

Читайте также:
Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до ГенпрокуратурыЖителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственностиСтала известна личность стрелявшего по участнику СВО в Батайске
#Происшествия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Прокуратура#Батайск#СВО#Полиция#Конфликт#Последние новости Ростова на сегодня#Стрельба#Задержание#Уголовное дело#Хулиганство#Экспертиза#УСКР#Обстоятельства#Расследование#Травматическое оружие
Подпишитесь
В Ростове отказались от салюта в День города, пока машины тонут под дождем
Вчера, 14:42
Военком Ростовской области Егоров опроверг слухи о мобилизации 200 тысяч россиян
Вчера, 15:43
Во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10
Вчера, 13:19
В многоэтажке с инвалидами в Белой Калитве отключили лифты на неопределенный срок
Вчера, 13:19
Пиво, ЖКХ и миллиарды: за что судились компании Ростовской области в августе
Вчера, 13:01
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
Вчера, 12:24