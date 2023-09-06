В больнице скончался велосипедист, которого сбили на Западном обходе Ростова

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В среду, 6 сентября, в 08.00 мск на шестом километре дороги «Западный обход Ростова» произошла авария с участием 68-летнего велосипедиста и грузовика МАЗ.
По предварительной информации, пенсионер на велосипеде ехал по обочине и решил перестроиться на крайнюю правую полосы, из-за чего произошло столкновение с грузовиком МАЗ.
В результате аварии велосипедист получил различные травмы, ему потребовалась помощь врачей. В больнице жизнь пенсионера оборвалась.
Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее водитель мотоцикла сбил двух пешеходов после аварии с иномаркой.