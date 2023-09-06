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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:35

В больнице скончался велосипедист, которого сбили на Западном обходе Ростова

В больнице скончался велосипедист, которого сбили на Западном обходе Ростова

6 сентября 2023, 11:33
Фото: pxhere.com
В больнице скончался велосипедист, которого сбили на Западном обходе Ростова
Утром 6 сентября на Западном обходе Ростова сбили велосипедиста, подробностями поделились в пресс-службе УГИБДД России по Ростовской области.

В среду, 6 сентября, в 08.00 мск на шестом километре дороги «Западный обход Ростова» произошла авария с участием 68-летнего велосипедиста и грузовика МАЗ.

По предварительной информации, пенсионер на велосипеде ехал по обочине и решил перестроиться на крайнюю правую полосы, из-за чего произошло столкновение с грузовиком МАЗ.

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В результате аварии велосипедист получил различные травмы, ему потребовалась помощь врачей. В больнице жизнь пенсионера оборвалась.В результате аварии велосипедист получил различные травмы, ему потребовалась помощь врачей. В больнице жизнь пенсионера оборвалась.
В результате аварии велосипедист получил различные травмы, ему потребовалась помощь врачей. В больнице жизнь пенсионера оборвалась.
Фото: ГИБДД по РО

В результате аварии велосипедист получил различные травмы, ему потребовалась помощь врачей. В больнице жизнь пенсионера оборвалась.

Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее водитель мотоцикла сбил двух пешеходов после аварии с иномаркой.

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