В кинотеатрах в Ростове-на-Дону показ «Барби» задерживается на неделю

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Релиз задерживается примерно на неделю, поэтому в ближайшее время посмотреть картину не получится. Некоторые уже купили билеты на выходные и на начало следующей недели, но им вернут деньги.
«Купить билет на сеансы можно будет только, когда откроются продажи на точную дату релиза», — сказано в сообщении.
По данным СМИ, права на кинопрокат «Барби» принадлежат компании Warner Bros., которая ушла из России. Тогда прокаты их фильмов в российских кинотеатрах прекратились.
Ранее суд поставил точку с скандале с реконструкцией кинотеатра «Юбилейный» в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.