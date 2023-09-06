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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

В кинотеатрах в Ростове-на-Дону показ «Барби» задерживается на неделю

В кинотеатрах в Ростове-на-Дону показ «Барби» задерживается на неделю

6 сентября 2023, 06:28
Фото: pxhere.com
В кинотеатрах в Ростове-на-Дону показ «Барби» задерживается на неделю
В России, в том числе Ростовской области, задерживается выход фильма «Барби», сообщили в сети кинотеатров «Чарли».

Релиз задерживается примерно на неделю, поэтому в ближайшее время посмотреть картину не получится. Некоторые уже купили билеты на выходные и на начало следующей недели, но им вернут деньги.

«Купить билет на сеансы можно будет только, когда откроются продажи на точную дату релиза», — сказано в сообщении.

Суд поставил точку с скандале с реконструкцией кинотеатра «Юбилейный» в Ростове
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По данным СМИ, права на кинопрокат «Барби» принадлежат компании Warner Bros., которая ушла из России. Тогда прокаты их фильмов в российских кинотеатрах прекратились.

Ранее суд поставил точку с скандале с реконструкцией кинотеатра «Юбилейный» в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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