В Ростове-на-Дону за сутки выпало 93% сентябрьской нормы осадков

«То есть в Ростове-на-Дону за сутки выпало 93% месячной нормы осадков. Атмосферный фронт проходил достаточно контрастный после устойчивой жаркой погоды, это обычно происходит, когда мы переходим в осеннюю стадию», — объяснила Елена Назарова, добавив, что 6 сентября погода должна значительно улучшится — ливней в Ростове в ближайшие дни не прогнозируют.