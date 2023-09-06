В Ростове-на-Дону за сутки выпало 93% сентябрьской нормы осадков

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
В беседе с ТАСС Елена Назарова объявила, что с вечера понедельника, 4 сентября, по вечер вторника, 5 сентября, в Ростове-на-Дону выпало 40 миллиметров осадков, что привело к затоплению дорог и тротуаров. По словам метеоролога, месячная норма осадков в сентябре составляет 43 миллиметра.
«То есть в Ростове-на-Дону за сутки выпало 93% месячной нормы осадков. Атмосферный фронт проходил достаточно контрастный после устойчивой жаркой погоды, это обычно происходит, когда мы переходим в осеннюю стадию», — объяснила Елена Назарова, добавив, что 6 сентября погода должна значительно улучшится — ливней в Ростове в ближайшие дни не прогнозируют.