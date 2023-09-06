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В Ростове-на-Дону за сутки выпало 93% сентябрьской нормы осадков

В Ростове-на-Дону за сутки выпало 93% сентябрьской нормы осадков

6 сентября 2023, 09:40
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону за сутки выпало 93% сентябрьской нормы осадков
В Ростове с 4 сентября по 5 сентября выпало 40 миллиметров осадков, об этом рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

В беседе с ТАСС Елена Назарова объявила, что с вечера понедельника, 4 сентября, по вечер вторника, 5 сентября, в Ростове-на-Дону выпало 40 миллиметров осадков, что привело к затоплению дорог и тротуаров. По словам метеоролога, месячная норма осадков в сентябре составляет 43 миллиметра.

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«То есть в Ростове-на-Дону за сутки выпало 93% месячной нормы осадков. Атмосферный фронт проходил достаточно контрастный после устойчивой жаркой погоды, это обычно происходит, когда мы переходим в осеннюю стадию», — объяснила Елена Назарова, добавив, что 6 сентября погода должна значительно улучшится — ливней в Ростове в ближайшие дни не прогнозируют.

Напомним, ранее в Ростовской области из-за ливней объявили штормовое предупреждение, а в Ростове стало затапливать транспорт и даже жилье.

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