В Ростовской области более 30 человек пострадали от укусов ядовитых змей и пауков

При этом зоолог Тимофей Барабашин рассказал, что с ядовитыми змеями в Ростовской области можно столкнуться в степях или засушливых зонах, где производят выпас скота. Змеи никогда не становятся инициаторами атаки, если только человек не наступил на нее сам или не задел.