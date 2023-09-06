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В Ростовской области более 30 человек пострадали от укусов ядовитых змей и пауков

В Ростовской области более 30 человек пострадали от укусов ядовитых змей и пауков

6 сентября 2023, 10:46
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области более 30 человек пострадали от укусов ядовитых змей и пауков
Более 30 дончан стали жертвами укусов ядовитых змей и пауков, об этом заявила замминистра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.

Заместитель главы донского Минздрава Елена Теплякова рассказала изданию Ro.Today, что с начала года от укусов ядовитых змеи пострадали 23 человека, еще 11 дончан обратились к врачам из-за укусов пауков.

Большая часть случаев была зарегистрирована на территории Гуково, Каменска-Шахтинского, Волгодонска, Новошахтинска, а также Миллеровского, Багаевского, Сальского, Цимлянского и Родионово-Несветайского районов. Средний возраст пострадавших дончан составил 36 лет. По данным сотрудницы Минздрава, случаев гибели человека от укуса змей или ядовитых насекомых не регистрировали.

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При этом зоолог Тимофей Барабашин рассказал, что с ядовитыми змеями в Ростовской области можно столкнуться в степях или засушливых зонах, где производят выпас скота. Змеи никогда не становятся инициаторами атаки, если только человек не наступил на нее сам или не задел.

А вот ядовитых каракуртов в Ростовской области стало больше из-за снижения поголовья скота, который раньше вытаптывал гнезда пауков в полях. Сейчас этих пауков можно встретить в сельской местности, заброшенных зданиях и строительных материалах натурального происхождения.

Ранее в Батайске жители стали жаловаться на нашествие змей.

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