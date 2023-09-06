В Ростовской области более 30 человек пострадали от укусов ядовитых змей и пауков

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Заместитель главы донского Минздрава Елена Теплякова рассказала изданию Ro.Today, что с начала года от укусов ядовитых змеи пострадали 23 человека, еще 11 дончан обратились к врачам из-за укусов пауков.
Большая часть случаев была зарегистрирована на территории Гуково, Каменска-Шахтинского, Волгодонска, Новошахтинска, а также Миллеровского, Багаевского, Сальского, Цимлянского и Родионово-Несветайского районов. Средний возраст пострадавших дончан составил 36 лет. По данным сотрудницы Минздрава, случаев гибели человека от укуса змей или ядовитых насекомых не регистрировали.
При этом зоолог Тимофей Барабашин рассказал, что с ядовитыми змеями в Ростовской области можно столкнуться в степях или засушливых зонах, где производят выпас скота. Змеи никогда не становятся инициаторами атаки, если только человек не наступил на нее сам или не задел.
А вот ядовитых каракуртов в Ростовской области стало больше из-за снижения поголовья скота, который раньше вытаптывал гнезда пауков в полях. Сейчас этих пауков можно встретить в сельской местности, заброшенных зданиях и строительных материалах натурального происхождения.
Ранее в Батайске жители стали жаловаться на нашествие змей.