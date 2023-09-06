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В Ростовской области находят шпионов и переживают о самочувствии местных жителей

В Ростовской области ловят шпионов и переживают о самочувствии местных жителей

6 сентября 2023, 16:14
Фото: pch-vector/freepik.com
В Ростовской области находят шпионов и переживают о самочувствии местных жителей
В Ростове задержали местного жителя, предоставлявшего ВСУ данные о военных объектах, тем временем в регионе зафиксировали несколько случаев укусов ядовитых змей и пауков, а у местных жителей каждый месяц будут спрашивать о самочувствии.

Нападения ядовитых змей и пауков

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова заявила, что более 30 местных жителей стали жертвами укусов ядовитых змей и пауков.

Уточняется, что змеи укусили 23 человека, а пауки — 11 граждан. Большая части случаев зарегистрирована в Гуково, Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Багаевском, Сальском и Цимлянском районах. Средний возраст пациентов составляет 36 лет. К счастью, летальных случаев пока не зарегистрировано.

Зоолог Тимофей Барабашин добавляет, что на ядовитых змей в Ростовской области можно наткнуться в степях или засушливых зонах, где пасется скот. Ядовитые пауки в свою очередь обитают в сельской местности, в заброшенных зданиях, а также в строительных материалах натурального происхождения.

Уточняется, что змеи укусили 23 человека, а пауки — 11 граждан. Уточняется, что змеи укусили 23 человека, а пауки — 11 граждан.
Уточняется, что змеи укусили 23 человека, а пауки — 11 граждан.
Фото: Steve Jurvetson/cc by 2.0/flickr.com
Зоолог рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчан
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Самочувствие граждан

Власти Ростовской области решили провести выборочное наблюдение состояния здоровья местных жителей в этом году. Опрашивать граждан будут с 6 сентября по 3 октября. Участие в исследовании примут 1,5 тысячи семей.

Известно, что в ходе опроса у граждан поинтересуются об общем состоянии их здоровья, рационе питания, уровне физической активности. Также спросят об употреблении наркотиков и алкоголя.

Известно, что в ходе опроса у граждан поинтересуются об общем состоянии их здоровья, рационе питания, уровне физической активности.Известно, что в ходе опроса у граждан поинтересуются об общем состоянии их здоровья, рационе питания, уровне физической активности.
Известно, что в ходе опроса у граждан поинтересуются об общем состоянии их здоровья, рационе питания, уровне физической активности.
Фото: 1MI
Жителей в Ростовской области месяц будут спрашивать о самочувствии
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Госизмена

В ФСБ заявили о пресечении незаконной деятельности 23-летнего жителя Ростова. Он обвиняется в госизмене. Молодой человек передавал информацию о военном объекте на Кубани украинским спецслужбам.

Связь с ними ростовчанин держал в мессенджере. Свои действия он объяснил поддержкой Украины в спецоперации. Также он заявил, что осознавал уголовные последствия своих действий.

Благодаря информации, полученной от ростовчанина, у ВСУ появилась возможность нанести удар по военному объекту.

Молодой человек передавал информацию о военном объекте на Кубани украинским спецслужбам.Молодой человек передавал информацию о военном объекте на Кубани украинским спецслужбам.
Молодой человек передавал информацию о военном объекте на Кубани украинским спецслужбам.
Фото: Militaryunit.a2943/cc by sa 4.0/wiki

Сейчас молодой человек задержан. Его средства для связи с украинскими спецслужбами изъяты. Ростовчанину грозит до 20 лет лишения свободы.

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#Общество#Происшествия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Происшествие#Уголовное дело#Ростов#Донской Минздрав
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