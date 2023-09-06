В Ростовской области ловят шпионов и переживают о самочувствии местных жителей

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова заявила, что более 30 местных жителей стали жертвами укусов ядовитых змей и пауков.
Уточняется, что змеи укусили 23 человека, а пауки — 11 граждан. Большая части случаев зарегистрирована в Гуково, Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Багаевском, Сальском и Цимлянском районах. Средний возраст пациентов составляет 36 лет. К счастью, летальных случаев пока не зарегистрировано.
Зоолог Тимофей Барабашин добавляет, что на ядовитых змей в Ростовской области можно наткнуться в степях или засушливых зонах, где пасется скот. Ядовитые пауки в свою очередь обитают в сельской местности, в заброшенных зданиях, а также в строительных материалах натурального происхождения.
Власти Ростовской области решили провести выборочное наблюдение состояния здоровья местных жителей в этом году. Опрашивать граждан будут с 6 сентября по 3 октября. Участие в исследовании примут 1,5 тысячи семей.
Известно, что в ходе опроса у граждан поинтересуются об общем состоянии их здоровья, рационе питания, уровне физической активности. Также спросят об употреблении наркотиков и алкоголя.
В ФСБ заявили о пресечении незаконной деятельности 23-летнего жителя Ростова. Он обвиняется в госизмене. Молодой человек передавал информацию о военном объекте на Кубани украинским спецслужбам.
Связь с ними ростовчанин держал в мессенджере. Свои действия он объяснил поддержкой Украины в спецоперации. Также он заявил, что осознавал уголовные последствия своих действий.
Благодаря информации, полученной от ростовчанина, у ВСУ появилась возможность нанести удар по военному объекту.
Сейчас молодой человек задержан. Его средства для связи с украинскими спецслужбами изъяты. Ростовчанину грозит до 20 лет лишения свободы.