В Ростовской области ловят шпионов и переживают о самочувствии местных жителей

Зоолог Тимофей Барабашин добавляет, что на ядовитых змей в Ростовской области можно наткнуться в степях или засушливых зонах, где пасется скот. Ядовитые пауки в свою очередь обитают в сельской местности, в заброшенных зданиях, а также в строительных материалах натурального происхождения.