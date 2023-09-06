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В Ростовской области могут отменить занятия в школах из-за выборов

В Ростовской области могут отменить занятия в школах из-за выборов

6 сентября 2023, 10:17
Фото: 1MI
В Ростовской области могут отменить занятия в школах из-за выборов
В Ростовской области из-за выборов кандидатов в депутаты Заксобрания могут отменить занятия в части донских школ, об этом сообщили местные СМИ.

Портал Ro.Today объявил, что в части школ могут отменить занятия из-за проведения выборов донских депутатов. Сами выборы должны состояться с 8 по 10 сентября, и родителей учащихся уже стали предупреждать о том, что в пятницу не состоятся.

В депутатской «гонке за голосами» участвуют более 600 кандидатов на мандаты, в Заксобрание Ростовской области смогут попасть только 60 человек.

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Обращаем внимание, что информация об отмене занятий пока не получила подтверждение, журналисты запросили комментарий в пресс-центре донского правительства. Данные уточняются.

Ранее в программу внеурочных занятий донских школ включили уроки профориентации.

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