В Ростовской области могут отменить занятия в школах из-за выборов

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Портал Ro.Today объявил, что в части школ могут отменить занятия из-за проведения выборов донских депутатов. Сами выборы должны состояться с 8 по 10 сентября, и родителей учащихся уже стали предупреждать о том, что в пятницу не состоятся.
В депутатской «гонке за голосами» участвуют более 600 кандидатов на мандаты, в Заксобрание Ростовской области смогут попасть только 60 человек.
Обращаем внимание, что информация об отмене занятий пока не получила подтверждение, журналисты запросили комментарий в пресс-центре донского правительства. Данные уточняются.
Ранее в программу внеурочных занятий донских школ включили уроки профориентации.