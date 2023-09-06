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В Ростовской области проект обучения операторов БПЛА подготовят в октябре 2023 года

В Ростовской области проект обучения операторов БПЛА подготовят в октябре 2023 года

6 сентября 2023, 07:30
Фото: csoor.organizations.mchs.gov.r
В Ростовской области проект обучения операторов БПЛА подготовят в октябре 2023 года
В Ростовской области проект по развитию программы подготовки операторов беспилотников собираются подготовить в октябре текущего года, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на замминистра образования Ростовской области Сергея Анищенкова рассказал, что в донских колледжах собираются ввести новую программу подготовки — обучение операторов беспилотников (БАС). Проект должен быть готов в следующем месяце.

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В рамках проекта власти собираются выбрать образовательные организации, которые смогут реализовать профильные программы среднего и профессионального образования. Пока список учебных заведений не уточнялся.

Ранее в Ростове запланировали создать предприятие по производству военных дронов.

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