В Ростовской области проект обучения операторов БПЛА подготовят в октябре 2023 года

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на замминистра образования Ростовской области Сергея Анищенкова рассказал, что в донских колледжах собираются ввести новую программу подготовки — обучение операторов беспилотников (БАС). Проект должен быть готов в следующем месяце.
В рамках проекта власти собираются выбрать образовательные организации, которые смогут реализовать профильные программы среднего и профессионального образования. Пока список учебных заведений не уточнялся.
Ранее в Ростове запланировали создать предприятие по производству военных дронов.