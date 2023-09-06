В Ростовской области задержали подозреваемого в расправе над инспектором заказника

Напомним, первой пропажу мужчины заметила его супруга, проживающая в Волгодонске. Женщина узнала, что ее муж не вышел на работу и отправилась в недавно купленный мужчиной дом в станице Лозновской, где ее встретил только нетипичный беспорядок и работающий телевизор.