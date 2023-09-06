В Ростовской области задержали подозреваемого в расправе над инспектором заказника

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Вечером 5 сентября на дне реки Сухой в Цимлянском районе обнаружен затопленный внедорожник. В его багажнике нашли тело инспектора заказника «Цимлянский» Виталия Кондрашова. Мужчина был задушен, затем его труп погрузили в авто и утопили.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи уже установили причастного к совершению преступления. Им оказался знакомый Кондрашова. Сейчас он допрашивается.
По предварительным данным, подозреваемый, находясь дома, поссорился с Кондрашовым и задушил его. Затем погрузил его тело в багажник внедорожника и столкнул в реку.
Расследование громкого дела продолжается. Подозреваемому вскоре должны избрать меру пресечения.
Напомним, первой пропажу мужчины заметила его супруга, проживающая в Волгодонске. Женщина узнала, что ее муж не вышел на работу и отправилась в недавно купленный мужчиной дом в станице Лозновской, где ее встретил только нетипичный беспорядок и работающий телевизор.