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В Ростовской области найден предполагаемый убийца инспектора заказника

В Ростовской области задержали подозреваемого в расправе над инспектором заказника

6 сентября 2023, 17:47
Фото: фото для иллюстрации / 45.mchs.gov.ru
В Ростовской области найден предполагаемый убийца инспектора заказника
В Ростовской области найден предполагаемый убийца инспектора заказника, его тело нашли в багажнике машины, утопленной в реке, уточнили в Следкоме.

Вечером 5 сентября на дне реки Сухой в Цимлянском районе обнаружен затопленный внедорожник. В его багажнике нашли тело инспектора заказника «Цимлянский» Виталия Кондрашова. Мужчина был задушен, затем его труп погрузили в авто и утопили.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи уже установили причастного к совершению преступления. Им оказался знакомый Кондрашова. Сейчас он допрашивается.

Подробности о найденном в багажнике машины тела инспектора заказника назвали на Дону
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По предварительным данным, подозреваемый, находясь дома, поссорился с Кондрашовым и задушил его. Затем погрузил его тело в багажник внедорожника и столкнул в реку.

Расследование громкого дела продолжается. Подозреваемому вскоре должны избрать меру пресечения.

Напомним, первой пропажу мужчины заметила его супруга, проживающая в Волгодонске. Женщина узнала, что ее муж не вышел на работу и отправилась в недавно купленный мужчиной дом в станице Лозновской, где ее встретил только нетипичный беспорядок и работающий телевизор.

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