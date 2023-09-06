В среду в Ростовской области похолодает до +6 градусов и начнутся дожди

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По прогнозу метеорологов, в среду, 6 сентября, в регионе столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов, а в некоторых местах может быть и до +31 градуса.
Вечером ожидается небольшой спад температуры до +14…+19 градусов. В северных районах Ростовской области будет прохладно, до +6 градусов. При этом скорость ветра достигнет 12-14 метров в секунду.
В самом Ростове прогнозируется ясная погода. Днем температура составит около +27 градусов, а вечером она немного упадет до +15 градусов. Скорость ветра составит 8-9 метров в секунду.
Ранее во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.