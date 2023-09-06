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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В среду в Ростовской области похолодает до +6 градусов и начнутся дожди

В среду в Ростовской области похолодает до +6 градусов и начнутся дожди

6 сентября 2023, 11:07
Фото: 1MI
В среду в Ростовской области похолодает до +6 градусов и начнутся дожди
В Ростовской области в среду, 6 сентября, может похолодать и пройдут дожди, сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозу метеорологов, в среду, 6 сентября, в регионе столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов, а в некоторых местах может быть и до +31 градуса.

Вечером ожидается небольшой спад температуры до +14…+19 градусов. В северных районах Ростовской области будет прохладно, до +6 градусов. При этом скорость ветра достигнет 12-14 метров в секунду.

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В самом Ростове прогнозируется ясная погода. Днем температура составит около +27 градусов, а вечером она немного упадет до +15 градусов. Скорость ветра составит 8-9 метров в секунду.

Ранее во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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