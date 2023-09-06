rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Видео с места нападения на участника СВО в Батайске появилось в Сети

Видео с места нападения на участника СВО в Батайске появилось в Сети

6 сентября 2023, 12:51
Фото: 1MI
Видео с места нападения на участника СВО в Батайске появилось в Сети
В Интернете появилось видео, на котором показан конфликт в Батайске с участником спецоперации, ролик опубликовал Telegram-канал «Батайск город».

Ранее в полиции сообщили, что в парке в посетителя 12 раз выстрелили из травматического оружия, после чего нападавший убежал. СМИ писали, что пострадавший является участником спецоперации.

Само нападение вызвало широкий общественный резонанс и по факту случившегося возбудили уголовное дело. Уже известна личность стрелка и сейчас идет его розыск.

Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Узнать подробнее
По информации канала, на распространенных видео пострадавший мужчина перелазит через забор и убегает от своих обидчиков.
Видео: t.me/batayskgorod

По информации канала, на распространенных видео пострадавший мужчина перелезает через забор и убегает от своих обидчиков. Через некоторое время к этому месту подошли несколько человек, пытаясь, видимо, догнать мужчину.

А во втором ролике убегавший мужчина возвращается, чтобы открыть ворота и впустить свою знакомую.

Читайте также:
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полицииСитуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до ГенпрокуратурыЖителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Батайск#СВО#Полиция#Конфликт#Розыск#Травматическое оружие#Забор#Ворота
Подпишитесь
Поймавший Чикатило следователь рассказал, как ростовчан вербуют украинские спецслужбы
Сегодня, 07:28
Стало известно, сколько лет будут перекрывать Малиновского в Ростове из-за дождей
Сегодня, 09:13
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Сегодня, 07:48
Ростовчанин попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта
Сегодня, 13:57
Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры
Сегодня, 07:29
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
Вчера, 12:24