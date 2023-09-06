Видео с места нападения на участника СВО в Батайске появилось в Сети

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Ранее в полиции сообщили, что в парке в посетителя 12 раз выстрелили из травматического оружия, после чего нападавший убежал. СМИ писали, что пострадавший является участником спецоперации.
Само нападение вызвало широкий общественный резонанс и по факту случившегося возбудили уголовное дело. Уже известна личность стрелка и сейчас идет его розыск.
По информации канала, на распространенных видео пострадавший мужчина перелезает через забор и убегает от своих обидчиков. Через некоторое время к этому месту подошли несколько человек, пытаясь, видимо, догнать мужчину.
А во втором ролике убегавший мужчина возвращается, чтобы открыть ворота и впустить свою знакомую.