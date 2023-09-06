Власти рассказали, чем займут школьников в дни выборов в Ростовской области

В правительстве региона заявили, что занятий 8 и 9 сентября в школах Ростовской области не будет. Однако их отменяют, по словам чиновников, не из-за выборов. Власти сослались на практику школ в первой декаде сентября устраивать для детей дни здоровья, походы и экскурсии.