Власти рассказали, чем займут школьников в дни выборов в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В этом году выборы в Ростовской области пройдут в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. В некоторых случаях участками для проведения голосования выступят школы.
В правительстве региона заявили, что занятий 8 и 9 сентября в школах Ростовской области не будет. Однако их отменяют, по словам чиновников, не из-за выборов. Власти сослались на практику школ в первой декаде сентября устраивать для детей дни здоровья, походы и экскурсии.
«В связи с этим образовательным организациям рекомендовано предусмотреть проведение данных мероприятий в период с 8 по 9 сентября», — заключили чиновники.
Напомним, по предварительным прогнозам в Заксобрание Ростовской области пройдут пять партий.