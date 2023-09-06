rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В дни выборов для школьников в Ростовской области организуют походы и экскурсии

Власти рассказали, чем займут школьников в дни выборов в Ростовской области

6 сентября 2023, 16:03
Фото: Midjourney
В дни выборов для школьников в Ростовской области организуют походы и экскурсии
В дни выборов для школьников в Ростовской области организуют походы и экскурсии, сообщили в правительстве региона.

В этом году выборы в Ростовской области пройдут в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. В некоторых случаях участками для проведения голосования выступят школы.

Расходы на выборы депутатов в Ростовской области выросли в 1,5 раза за 5 лет
Узнать подробнее

В правительстве региона заявили, что занятий 8 и 9 сентября в школах Ростовской области не будет. Однако их отменяют, по словам чиновников, не из-за выборов. Власти сослались на практику школ в первой декаде сентября устраивать для детей дни здоровья, походы и экскурсии.

«В связи с этим образовательным организациям рекомендовано предусмотреть проведение данных мероприятий в период с 8 по 9 сентября», — заключили чиновники.

Напомним, по предварительным прогнозам в Заксобрание Ростовской области пройдут пять партий.

Читайте также:
В Ростовской области могут отменить занятия в школах из-за выборовДля старшеклассников в Ростовской области введут уроки семьеведения с 1 сентябряКак пройдут выборы в Ростове-на-Дону с 8 по 10 сентября
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Выборы депутатов#Школы в Ростовской области#Выборы в Ростовской области
Подпишитесь
Поймавший Чикатило следователь рассказал, как ростовчан вербуют украинские спецслужбы
Сегодня, 07:28
Стало известно, сколько лет будут перекрывать Малиновского в Ростове из-за дождей
Сегодня, 09:13
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
Сегодня, 07:48
Ростовчанин попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта
Сегодня, 13:57
Ситуация с избиением участника СВО в Батайске дошла до Генпрокуратуры
Сегодня, 07:29
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
Вчера, 12:24