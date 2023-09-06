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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Порядка 220 незаконных ларьков демонтировали в Ростове с начала года

Власти Ростова отчитались о ликвидации более двух сотен незаконных ларьков

6 сентября 2023, 18:05
Фото: 1MI
Порядка 220 незаконных ларьков демонтировали в Ростове с начала года
Порядка 220 незаконных ларьков демонтировали в Ростове с начала года, утверждает глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове продолжается борьба с нелегальными ларьками. С начала года в городе демонтировали 220 незаконных точек торговли.

Особое внимание, по заверениям властей, уделяется демонтажу ларьков, торгующих табаком. От них освободили уже 52 земельных участка

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«Подчеркну, в этом направлении для нас важно не только поддержание здоровой конкуренции среди предпринимателей, но и создание комфортных условий для потребителей», — заявил глава администрации Алексей Логвиненко.

Ранее сообщалось, что памятник Ленину в Ростове возьмут под охрану.

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