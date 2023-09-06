Власти Ростова отчитались о ликвидации более двух сотен незаконных ларьков

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
В Ростове продолжается борьба с нелегальными ларьками. С начала года в городе демонтировали 220 незаконных точек торговли.
Особое внимание, по заверениям властей, уделяется демонтажу ларьков, торгующих табаком. От них освободили уже 52 земельных участка
«Подчеркну, в этом направлении для нас важно не только поддержание здоровой конкуренции среди предпринимателей, но и создание комфортных условий для потребителей», — заявил глава администрации Алексей Логвиненко.
Ранее сообщалось, что памятник Ленину в Ростове возьмут под охрану.