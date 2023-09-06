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За взятки и «крышевание» похоронщиков осудят замначальника ОП Волгодонска Панарина

За взятки и «крышевание» похоронщиков осудят замначальника отдела полиции Волгодонска

6 сентября 2023, 09:04
Фото: 1MI
За взятки и «крышевание» похоронщиков осудят замначальника ОП Волгодонска Панарина
В Ростовской области будут судить замначальника полиции Волгодонска, который подозревается во взяточничестве и использование полномочий в корыстных целях, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В Волгодонский райсуд Ростовской области поступило уголовное дело против Вячеслава Панарина, которого подозревают в двух эпизодах взяточничества в особо крупном размере и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.

Так органы предварительно следствия обвинили Панарина в том, что занимая пост замначальника ОП №2 в Волгодонске мужчина в период с февраля 2018 по май 2021 года получил от гражданина Х. взятку в размере более 1,48 миллиона рублей. Кроме того, в период с 28 февраля 2018 года до января 2022 года Панарин получил от Х. взятку общей суммой более двух миллионов рублей. В обоих случаях деньги были вознаграждением за совершение действий в пользу взяткодателя.

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Вместе с этим дончанина подозревают в том, что будучи замначальника отдела полиции Панарин с другими неустановленными полицейскими ОП №1 и №2 использовали свои служебные полномочия для «крышевания» похоронного бизнеса.

Уголовное дело против полицейских выделили в отдельное производство, а Панарина собираются заключить под стражу. Предварительное заседание по делу пройдет 13 сентября.

Ранее в Ростовской области попросили доработать обвинение по делу полицейского, который крышевал проституток.

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