За взятки и «крышевание» похоронщиков осудят замначальника отдела полиции Волгодонска

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Волгодонский райсуд Ростовской области поступило уголовное дело против Вячеслава Панарина, которого подозревают в двух эпизодах взяточничества в особо крупном размере и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.
Так органы предварительно следствия обвинили Панарина в том, что занимая пост замначальника ОП №2 в Волгодонске мужчина в период с февраля 2018 по май 2021 года получил от гражданина Х. взятку в размере более 1,48 миллиона рублей. Кроме того, в период с 28 февраля 2018 года до января 2022 года Панарин получил от Х. взятку общей суммой более двух миллионов рублей. В обоих случаях деньги были вознаграждением за совершение действий в пользу взяткодателя.
Вместе с этим дончанина подозревают в том, что будучи замначальника отдела полиции Панарин с другими неустановленными полицейскими ОП №1 и №2 использовали свои служебные полномочия для «крышевания» похоронного бизнеса.
Уголовное дело против полицейских выделили в отдельное производство, а Панарина собираются заключить под стражу. Предварительное заседание по делу пройдет 13 сентября.
Ранее в Ростовской области попросили доработать обвинение по делу полицейского, который крышевал проституток.