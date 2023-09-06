За взятки и «крышевание» похоронщиков осудят замначальника отдела полиции Волгодонска

Так органы предварительно следствия обвинили Панарина в том, что занимая пост замначальника ОП №2 в Волгодонске мужчина в период с февраля 2018 по май 2021 года получил от гражданина Х. взятку в размере более 1,48 миллиона рублей. Кроме того, в период с 28 февраля 2018 года до января 2022 года Панарин получил от Х. взятку общей суммой более двух миллионов рублей. В обоих случаях деньги были вознаграждением за совершение действий в пользу взяткодателя.