Жителей в Ростовской области месяц будут спрашивать о самочувствии

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Подобная работа в России, в том числе Ростовской области, проводится каждый год. Опрос будет длиться с 6 сентября по 3 октября, в нем примут участие 1,5 тысячи семей из донского региона.
В ходе опроса людям зададут вопросы о состоянии их здоровья, рационе питания, уровне физической активности и занятиях спортом. Также будут интересоваться такими факторами риска, как табак, алкоголь и наркотики.
Ранее опрос показал, что около 15% жителей Ростовской области ежедневно употребляют не менее 400 граммов овощей и фруктов. А почти 40% местных жителей редко добавляют соль, соленые приправы или соленой соус.
До этого в ходе другого опроса около 13% жителей Ростовской области заявили о сексуальных домогательствах на работе.