rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Жителей в Ростовской области опросят о самочувствии и наркотиках

Жителей в Ростовской области месяц будут спрашивать о самочувствии

6 сентября 2023, 07:31
Фото: 1MI
Жителей в Ростовской области опросят о самочувствии и наркотиках
В Ростове-на-Дону проведут выборочное наблюдение состояния здоровья населения в 2023 году, сообщает в «ВКонтакте» администрация Пролетарского района.

Подобная работа в России, в том числе Ростовской области, проводится каждый год. Опрос будет длиться с 6 сентября по 3 октября, в нем примут участие 1,5 тысячи семей из донского региона.

В ходе опроса людям зададут вопросы о состоянии их здоровья, рационе питания, уровне физической активности и занятиях спортом. Также будут интересоваться такими факторами риска, как табак, алкоголь и наркотики.

Жителей в Ростове-на-Дону опросят по проекту нового ипподрома на левом берегу Дона
Узнать подробнее

Ранее опрос показал, что около 15% жителей Ростовской области ежедневно употребляют не менее 400 граммов овощей и фруктов. А почти 40% местных жителей редко добавляют соль, соленые приправы или соленой соус.

До этого в ходе другого опроса около 13% жителей Ростовской области заявили о сексуальных домогательствах на работе.

Читайте также:
Ростовская полиция опросит дончан, насколько коррумпированы сотрудники ГИБДДОпрос: большинство россиянок считают своих мужей настоящими мужчинами
#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростове отказались от салюта в День города, пока машины тонут под дождем
Вчера, 14:42
Военком Ростовской области Егоров опроверг слухи о мобилизации 200 тысяч россиян
Вчера, 15:43
Во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10
Вчера, 13:19
В многоэтажке с инвалидами в Белой Калитве отключили лифты на неопределенный срок
Вчера, 13:19
Пиво, ЖКХ и миллиарды: за что судились компании Ростовской области в августе
Вчера, 13:01
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
Вчера, 12:24