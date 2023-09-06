Жители Ростовской области сообщили о трупах у озера Маныч-Гудило

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
По неизвестной причине, на берегу озера оказалось большое количество мертвых птиц, в том числе уток. Автор предположил, что вначале они были в воде, а после их выбросило на сушу.
«Весь берег усыпан трупами животных, в том числе краснокнижных», — пишет местный житель. Пользователи в комментариях предположили, что всему виной является человек.
«Люди остановитесь… От нас только беды», — заявляют жители региона.
«Похоже, что обработали поля чем-то от грызунов, и пошла цепочка», — говорится в комментариях. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове на Западном улицы усеяли трупы голубей 5 августа.