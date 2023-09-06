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Жители в Ростовской области заявили об усыпанном трупами животных береге озера

Жители Ростовской области сообщили о трупах у озера Маныч-Гудило

6 сентября 2023, 09:12
Фото: Keven Law/cc by sa 2.0/wikimedia.org
Жители в Ростовской области заявили об усыпанном трупами животных береге озера

Жители в Ростовской области заявили об усыпанном трупами животных береге озера

В Ростовской области в районе озера Маныч-Гудило массово погибли птицы, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По неизвестной причине, на берегу озера оказалось большое количество мертвых птиц, в том числе уток. Автор предположил, что вначале они были в воде, а после их выбросило на сушу.

«Весь берег усыпан трупами животных, в том числе краснокнижных», — пишет местный житель. Пользователи в комментариях предположили, что всему виной является человек.

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Жители в Ростовской области заявили об усыпанном трупами животных береге озера
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«Люди остановитесь… От нас только беды», — заявляют жители региона.

«Похоже, что обработали поля чем-то от грызунов, и пошла цепочка», — говорится в комментариях. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове на Западном улицы усеяли трупы голубей 5 августа.

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