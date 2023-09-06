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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Зоолог рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчан

Зоолог рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчан

6 сентября 2023, 12:40
Фото: wikimedia.org
Зоолог рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчан
Люди, которые жалуются на укус ядовитой змеи или паука, встречаются на Дону каждый год. Вероятность укуса в Ростовской области возрастает в теплое время года, особенно высока летом, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Напомним, что с начала года от укусов ядовитых змей пострадали 23 человека. Еще 11 дончан обратились к докторам из-за укусов пауков.

Зоолог подчеркивает, что ядовитыми являются все пауки. Наряду с теми, кто не может укусить человека, встречаются и те, кто доставит укусом дискомфорт. Один из таких пауков — южнорусский тарантул. По ощущениям его укус сопоставим с тем, как жалит оса. В Ростовской области есть и другие пауки, с более серьезным ядом.

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Самый опасный из них — каракурт.

«Тарантул может укусить человека в течение всего лета. А каракурт, как правило, — только во второй половине лета», — отмечает Алексей Тихонов.

Самый опасный из них — каракурт.Самый опасный из них — каракурт.
Самый опасный из них — каракурт.
Фото: Fritz Geller-Grimm/cc bu sa 3.0/wiki
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А вот ядовитая змея, по словам зоолога, в Ростовской области присутствует лишь одна — степная гадюка. Считается, что степная гадюка встречается на территории всего донского края. Но собеседник уточняет, что чаще ее можно встретить на юго-востоке региона — на Маныче, в Орловском или Ремонтненском районах.

«Как-то студентам на летней практике я сказал, что поставлю пятерку автоматом тому, кто докажет мне наличие степной гадюки под Ростовом. До сих пор этим предложением никто не воспользовался. Да и сам я уже больше 20 лет не видел степную гадюку в наших краях. В 80-е годы, будучи школьником, помню, мы ловили гадюк за Северным кладбищем. Но уже в 90-х годах я их там больше не встречал», — делится информацией эксперт.

Собеседник добавляет, что чаще всего змеи могут укусить человека весной, когда выползают погреться. Летом они ведут более скрытый образ жизни и стараются прятаться.

Ранее RostovGazeta сообщала, что змеи появились на набережной в Ростове-на-Дону.

Змеи появились на набережной в Ростове-на-Дону
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