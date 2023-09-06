Зоолог рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчан

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Напомним, что с начала года от укусов ядовитых змей пострадали 23 человека. Еще 11 дончан обратились к докторам из-за укусов пауков.
Зоолог подчеркивает, что ядовитыми являются все пауки. Наряду с теми, кто не может укусить человека, встречаются и те, кто доставит укусом дискомфорт. Один из таких пауков — южнорусский тарантул. По ощущениям его укус сопоставим с тем, как жалит оса. В Ростовской области есть и другие пауки, с более серьезным ядом.
Самый опасный из них — каракурт.
«Тарантул может укусить человека в течение всего лета. А каракурт, как правило, — только во второй половине лета», — отмечает Алексей Тихонов.
А вот ядовитая змея, по словам зоолога, в Ростовской области присутствует лишь одна — степная гадюка. Считается, что степная гадюка встречается на территории всего донского края. Но собеседник уточняет, что чаще ее можно встретить на юго-востоке региона — на Маныче, в Орловском или Ремонтненском районах.
«Как-то студентам на летней практике я сказал, что поставлю пятерку автоматом тому, кто докажет мне наличие степной гадюки под Ростовом. До сих пор этим предложением никто не воспользовался. Да и сам я уже больше 20 лет не видел степную гадюку в наших краях. В 80-е годы, будучи школьником, помню, мы ловили гадюк за Северным кладбищем. Но уже в 90-х годах я их там больше не встречал», — делится информацией эксперт.
Собеседник добавляет, что чаще всего змеи могут укусить человека весной, когда выползают погреться. Летом они ведут более скрытый образ жизни и стараются прятаться.
Ранее RostovGazeta сообщала, что змеи появились на набережной в Ростове-на-Дону.