Зоолог рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчан

«Как-то студентам на летней практике я сказал, что поставлю пятерку автоматом тому, кто докажет мне наличие степной гадюки под Ростовом. До сих пор этим предложением никто не воспользовался. Да и сам я уже больше 20 лет не видел степную гадюку в наших краях. В 80-е годы, будучи школьником, помню, мы ловили гадюк за Северным кладбищем. Но уже в 90-х годах я их там больше не встречал», — делится информацией эксперт.