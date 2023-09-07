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«Аж в кроватях подпрыгнули»: жители Батайска рассказали о взрыве ночью на 7 сентября

«Аж в кроватях подпрыгнули»: жители Батайска рассказали о взрыве ночью на 7 сентября

7 сентября 2023, 05:58
Фото: Донньюс
«Аж в кроватях подпрыгнули»: жители Батайска рассказали о взрыве ночью на 7 сентября

Жители Батайска рассказали о взрывах в центре города ночью 7 сентября

Около 03.00 мск жители Батайска проснулись от взрывов в центре города, об этом они рассказали в соцсетях.

Жители Батайска заявили о двух взрывах в центре города минувшей ночью. Они произошли примерно в то же время, что и в Ростове — около 03.00 мск. В столице региона сбили два украинских беспилотника.

Известно, что в Батайске пострадал нежилой гостевой дом на улице Мира. Сейчас там работают специалисты.

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Очевидцы рассказали Donnews, что взрывы разбудили их и сперва напомнили гром и град. «Такой взрыв сильный был, что мы аж в кроватях подпрыгнули. Ребенок так испугался. Я думала, с газом что-то случилось», — рассказывает местная жительница.

Местные жители показали журналистам обломки от крыши гостевого дома, прилетевшие к ним во двор.

Напомним, в результате падения БПЛА, а Ростове пострадал один человек, у него порезаны ноги. От госпитализации он отказался.

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