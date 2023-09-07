«Аж в кроватях подпрыгнули»: жители Батайска рассказали о взрыве ночью на 7 сентября

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Жители Батайска заявили о двух взрывах в центре города минувшей ночью. Они произошли примерно в то же время, что и в Ростове — около 03.00 мск. В столице региона сбили два украинских беспилотника.
Известно, что в Батайске пострадал нежилой гостевой дом на улице Мира. Сейчас там работают специалисты.
Очевидцы рассказали Donnews, что взрывы разбудили их и сперва напомнили гром и град. «Такой взрыв сильный был, что мы аж в кроватях подпрыгнули. Ребенок так испугался. Я думала, с газом что-то случилось», — рассказывает местная жительница.
Местные жители показали журналистам обломки от крыши гостевого дома, прилетевшие к ним во двор.
Напомним, в результате падения БПЛА, а Ростове пострадал один человек, у него порезаны ноги. От госпитализации он отказался.