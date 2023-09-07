Банк ДОМ. РФ: 40% ипотечных заемщиков покупают трехкомнатные квартиры на вторичке

В топ-10 также вошла Свердловская область с общей суммой кредитов около полумиллиарда рублей, как и в 2022 году. В Красноярском крае и Новосибирской области показатели выросли на 20%. Жители этих регионов оформили займы на 450 и 410 млн рублей соответственно. В Краснодарском крае кредитов оформлено на порядка 400 млн рублей — в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает десятку лидеров Челябинская область (390 млн рублей, без изменений).