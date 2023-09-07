Банк ДОМ. РФ: 40% ипотечных заемщиков покупают трехкомнатные квартиры на вторичке

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Доля клиентов, купивших 2-комнатные квартиры, составляет 35%. Общая сумма кредитов составила 6 млрд рублей (рост в 1,5 раза). На однокомнатные квартиры пришлось 25% сделок на сумму 4,2 млрд рублей (рост в 1,4 раза).
«Интерес покупателей к вторичному рынку связан с целым рядом факторов. Это разнообразие предложения, возможность заселиться сразу, не дожидаясь окончания стройки, сложившаяся городская инфраструктура, а также ценовая привлекательность. Вместе с тем ожидаем замедления выдач в этом сегменте — на фоне смещения спроса в сторону первичного рынка из-за повышения ставок», — сообщил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.
Отмечается, что с начала года по программе кредитования на регулярном рынке ипотеку оформили более 4 тысяч клиентов Банка ДОМ.РФ. Общая сумма сделок за год выросла в 1,6 раза и достигла 16,7 млрд рублей.
Москвичи оформили кредиты на 5,7 млрд рублей (рост в 2 раза), жители Подмосковья — на 1,7 млрд рублей (рост в 1,8 раза), петербуржцы — на 1,6 млрд рублей (рост в 1,7 раза). В Приморье и Самарской области общая сумма кредитов составила примерно по восемьсот миллионов рублей, а рост показателей — в 2,2 и 1,5 раза соответственно.
В топ-10 также вошла Свердловская область с общей суммой кредитов около полумиллиарда рублей, как и в 2022 году. В Красноярском крае и Новосибирской области показатели выросли на 20%. Жители этих регионов оформили займы на 450 и 410 млн рублей соответственно. В Краснодарском крае кредитов оформлено на порядка 400 млн рублей — в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает десятку лидеров Челябинская область (390 млн рублей, без изменений).