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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Банк ДОМ. РФ: 40% ипотечных заемщиков покупают трехкомнатные квартиры на вторичке

Банк ДОМ. РФ: 40% ипотечных заемщиков покупают трехкомнатные квартиры на вторичке

7 сентября 2023, 11:04
Фото: Банк ДОМ.РФ
Примерно 40% клиентов, которые оформили ипотечные займы на вторичное жилье в Банке ДОМ.РФ в 2023 году, вложили средства в покупку квартир с 3 и более комнатами. За год банк заключил сделки на общую сумму 6,7 млрд рублей — в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля клиентов, купивших 2-комнатные квартиры, составляет 35%. Общая сумма кредитов составила 6 млрд рублей (рост в 1,5 раза). На однокомнатные квартиры пришлось 25% сделок на сумму 4,2 млрд рублей (рост в 1,4 раза).

«Интерес покупателей к вторичному рынку связан с целым рядом факторов. Это разнообразие предложения, возможность заселиться сразу, не дожидаясь окончания стройки, сложившаяся городская инфраструктура, а также ценовая привлекательность. Вместе с тем ожидаем замедления выдач в этом сегменте — на фоне смещения спроса в сторону первичного рынка из-за повышения ставок», — сообщил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

Отмечается, что с начала года по программе кредитования на регулярном рынке ипотеку оформили более 4 тысяч клиентов Банка ДОМ.РФ. Общая сумма сделок за год выросла в 1,6 раза и достигла 16,7 млрд рублей.

Москвичи оформили кредиты на 5,7 млрд рублей (рост в 2 раза), жители Подмосковья — на 1,7 млрд рублей (рост в 1,8 раза), петербуржцы — на 1,6 млрд рублей (рост в 1,7 раза). В Приморье и Самарской области общая сумма кредитов составила примерно по восемьсот миллионов рублей, а рост показателей — в 2,2 и 1,5 раза соответственно.

В топ-10 также вошла Свердловская область с общей суммой кредитов около полумиллиарда рублей, как и в 2022 году. В Красноярском крае и Новосибирской области показатели выросли на 20%. Жители этих регионов оформили займы на 450 и 410 млн рублей соответственно. В Краснодарском крае кредитов оформлено на порядка 400 млн рублей — в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает десятку лидеров Челябинская область (390 млн рублей, без изменений).

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