Бизнес-конференцию для новых субъектов Российской Федерации провел ПСБ

На площадке мероприятия участники обсудили и стратегию ПСБ в новых субъектах РФ, а также задачи банка при работе с различными клиентскими сегментами, включая физлиц и МСБ. Был рассмотрен цифровой путь клиента и современные подходы к поддержанию высокого качества обслуживания, повышение эффективности внутреннего взаимодействия, развитие навыков и компетенций, а также повышение мотивации и ответственности за общий результат. Отдельное внимание уделили лояльности клиентов и клиентскому впечатлению.