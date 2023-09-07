rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Бизнес-конференцию для новых субъектов Российской Федерации провел ПСБ

Бизнес-конференцию для новых субъектов Российской Федерации провел ПСБ

7 сентября 2023, 11:35
Фото: ПСБ
Бизнес-конференцию для новых субъектов Российской Федерации провел ПСБ
В рамках дальнейшего поступательного развития бизнеса в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, ПСБ провел выездное стратегическое мероприятие «Модель продаж. Клиентский сервис».

На площадке мероприятия собралось более 200 участников. Основную часть из них составили руководители и сотрудники бизнес-подразделений как центрального офиса, так и сети ПСБ в новых субъектах РФ. С приветственным словом к участникам конференции обратились первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и председатель ПСБ Петр Фрадков.

— ПСБ стал первым и главным банком, кто должен был прийти к людям для того, чтобы они почувствовали, что жизнь восстанавливается, у них есть возможность развивать бизнес, развивать свои предприятия, решать личные задачи. Для этого нормальная финансовая инфраструктура критически важна. Уже многое сделано, но задач впереди гораздо больше, есть куда расти — и предприятиям, и людям нужны свободные финансовые средства. Все четыре региона исключительны с точки зрения экономического потенциала, у ПСБ сейчас уникальное окно возможностей, им необходимо воспользоваться, — сказал Сергей Кириенко.

На площадке мероприятия участники обсудили и стратегию ПСБ в новых субъектах РФ, а также задачи банка при работе с различными клиентскими сегментами, включая физлиц и МСБ. Был рассмотрен цифровой путь клиента и современные подходы к поддержанию высокого качества обслуживания, повышение эффективности внутреннего взаимодействия, развитие навыков и компетенций, а также повышение мотивации и ответственности за общий результат. Отдельное внимание уделили лояльности клиентов и клиентскому впечатлению.

Мероприятие включало и серию выступлений бизнес-тренеров, мастер-классов, а также командообразующую бизнес-игру, которая представляла собой командные соревнования на основе реальных кейсов, имитирующих ежедневную работу офиса.
Как отметил Пётр Фрадков, сегодня уже многое сделано, но амбиций еще больше — и с точки зрения дальнейшего выстраивания инфраструктуры, и с точки зрения развития и расширения бизнеса.

— Во всех четырех новых субъектах сейчас работает 3,5 тыс. человек. Мы общее целое, единый организм, и сейчас важно не просто фиксировать результаты. Мы продолжим работать над поддержанием высокого качества предоставляемых услуг и сервисов, которые помогают налаживать жизнь в новых регионах и способствуют повышению благополучия граждан, — пояснил председатель ПСБ.
Подпишитесь
Стало известно, откуда мог прилететь упавший в центре Ростова-на-Дону беспилотник
Сегодня, 08:45
Политолог Абросимов предположил, что атаковать Ростов беспилотниками могли диверсанты
Сегодня, 06:43
Как упавший беспилотник принес разрушения в центре Ростова-на-Дону 7 сентября
Сегодня, 07:51
Вассерман разъяснил, зачем Украина атаковала Ростов беспилотниками в ночь 7 сентября
Сегодня, 07:38
В Ростовской области не хватает 26 000 врачей
Сегодня, 08:46
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022,, 16:03