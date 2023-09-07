Более 3 тыс ростовчан остались без света из-за падения беспилотника 7 сентября

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Напомним, что в ночь на четверг, 7 сентября, система ПВО сбила два беспилотника, обломки одного из них рухнули на город. Пострадал один человек и оказались повреждены несколько зданий, а также автомобилей.
Теперь Алексей Логвиненко провел заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС. На нем рассмотрели вопрос о том, чтобы ввести режим ЧС для ликвидации последствий происшествия.
«Еще один вопрос — введение режима ЧС на улицах Стабильная, 3, Коблова, 4 и Волнистая 25/7 в связи отсутствием электроэнергии и нарушением условий жизнедеятельности более трех тысяч человек», — заявил Логвиненко.
Он добавил, что в зоне происшествия на Пушкинской без света остаются 20 домов.