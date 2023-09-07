rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Более 3 тыс ростовчан остались без света из-за падения беспилотника 7 сентября

Более 3 тыс ростовчан остались без света из-за падения беспилотника 7 сентября

7 сентября 2023, 05:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону после падения на город беспилотника без электричества остались три тысячи человек, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, что в ночь на четверг, 7 сентября, система ПВО сбила два беспилотника, обломки одного из них рухнули на город. Пострадал один человек и оказались повреждены несколько зданий, а также автомобилей.

Теперь Алексей Логвиненко провел заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС. На нем рассмотрели вопрос о том, чтобы ввести режим ЧС для ликвидации последствий происшествия.

Появились кадры поврежденных машин после падения беспилотника в Ростове 7 сентября
Узнать подробнее

«Еще один вопрос — введение режима ЧС на улицах Стабильная, 3, Коблова, 4 и Волнистая 25/7 в связи отсутствием электроэнергии и нарушением условий жизнедеятельности более трех тысяч человек», — заявил Логвиненко.

Он добавил, что в зоне происшествия на Пушкинской без света остаются 20 домов.

Читайте также:
Появились кадры поврежденных машин после падения беспилотника в Ростове 7 сентябряДвижение в центре Ростова ограничили после падения беспилотника ночью 7 сентябряВоенные крикнули всем отойти в укрытие", - передает корреспондент с места падения беспилотника на Пушкинской в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Электричество#Последние новости Ростова на сегодня#Режим ЧС#Глава городской администрации#Пушкинская#Пострадавший#Падение беспилотника#Повреждения зданий#Падение беспилотника на Пушкинской 7 сентября
Подпишитесь
«Аж в кроватях подпрыгнули»: жители Батайска рассказали о взрыве ночью на 7 сентября
Сегодня, 05:58
Окна выбило в ростовской больнице после падения беспилотника 7 сентября
Сегодня, 06:01
Доступ к месту падения беспилотника ограничат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:14
«Разбудил бабах»: очевидец объяснил, почему взорвалась машина в центре Ростова
Сегодня, 06:19
Фоторепортаж: что сейчас происходит на месте падения БПЛА в центре Ростова
Сегодня, 06:28
Политолог Абросимов предположил, что атаковать Ростов беспилотниками могли диверсанты
Сегодня, 06:43