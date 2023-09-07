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Больше 150 новых автобусов направят в 17 районов Ростовской области

Больше 150 новых автобусов направят в 17 районов Ростовской области

7 сентября 2023, 17:27
Фото: 1MI
Больше 150 новых автобусов направят в 17 районов Ростовской области
В Ростовской области для транспортного обслуживания населения в 17 районов планируют направить 158 автобусов, об этом рассказал губернатор Василий Голубев.

Напомним, в настоящий момент в Ростовской области сложилась напряженная обстановка в сфере общественного транспорта, водителей автобусов не хватает не только в Ростове, но и других муниципалитетах. Кроме того, значительная часть нарушений перевозчиков связана с тем, что на линию выпускали старый транспорт или тот, комплектация которого не соответствовала требованиям муниципального контракта.

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Во время «Прямой линии» губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что для решения проблемы для 17 донских муниципалитетов закупят 158 новых автобусов. Транспорт поступит в распоряжение транспортных компаний уже будущей зимой.

«Рассчитываем, что техника будет передана в муниципальные образования в конце года, либо в первые два месяца следующего года», — уточнил глава региона.

Вместе с этим губернатор напомнил, что для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска планируют приобрести электробусы, всего их будет 60, 40 из них выйдут на маршруты в Ростове-на-Дону.

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