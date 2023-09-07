Больше 150 новых автобусов направят в 17 районов Ростовской области

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Напомним, в настоящий момент в Ростовской области сложилась напряженная обстановка в сфере общественного транспорта, водителей автобусов не хватает не только в Ростове, но и других муниципалитетах. Кроме того, значительная часть нарушений перевозчиков связана с тем, что на линию выпускали старый транспорт или тот, комплектация которого не соответствовала требованиям муниципального контракта.
Во время «Прямой линии» губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что для решения проблемы для 17 донских муниципалитетов закупят 158 новых автобусов. Транспорт поступит в распоряжение транспортных компаний уже будущей зимой.
«Рассчитываем, что техника будет передана в муниципальные образования в конце года, либо в первые два месяца следующего года», — уточнил глава региона.
Вместе с этим губернатор напомнил, что для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска планируют приобрести электробусы, всего их будет 60, 40 из них выйдут на маршруты в Ростове-на-Дону.