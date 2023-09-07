Больше 150 новых автобусов направят в 17 районов Ростовской области

Напомним, в настоящий момент в Ростовской области сложилась напряженная обстановка в сфере общественного транспорта, водителей автобусов не хватает не только в Ростове, но и других муниципалитетах. Кроме того, значительная часть нарушений перевозчиков связана с тем, что на линию выпускали старый транспорт или тот, комплектация которого не соответствовала требованиям муниципального контракта.