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«Была волна, потом взрыв»: ростовчане рассказали о падении беспилотника 7 сентября

«Была волна, потом взрыв»: ростовчане рассказали о падении беспилотника 7 сентября

7 сентября 2023, 01:58
Фото: rostovgazeta.ru
«Была волна, потом взрыв»: ростовчане рассказали о падении беспилотника 7 сентября
Жители улицы Пушкинской Ростова-на-Дону рассказали корреспонденту RostovGazeta о том, что видели в момент падения беспилотника в ночь на 7 сентября.

Один из очевидцев рассказал, что услышал мощный хлопок, когда сидел за компьютером. «При этом я только закрыл ноутбук, как у меня упали шторы, а потом прогремел взрыв, сработали сигнализации у машин. То есть сначала была волна, а потом уже взрыв и вспышка», — пояснил он.

Второй очевидец рассказал, что слышал два хлопка. «Взорвалась машина по той стороне. Было очевидно, что что-то упало», — заявил он.

Второй очевидец рассказал, что слышал два хлопка. Второй очевидец рассказал, что слышал два хлопка.
Второй очевидец рассказал, что слышал два хлопка.
Фото: Батайск Город

Напомним, губернатор Василий Голубев сообщил о срабатывании системы ПВО в Ростове в ночь на 7 сентября. Были сбиты два беспилотника, один из которых упал в западной части за городом, второй — на улице Пушкинской. Были повреждены несколько автомобилей, в соседних зданиях повылетали окна. Пострадал один человек, который получил осколочные повреждения ног. От госпитализации отказался.

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