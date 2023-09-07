«Была волна, потом взрыв»: ростовчане рассказали о падении беспилотника 7 сентября

Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
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Updated Сегодня, 02:01
Один из очевидцев рассказал, что услышал мощный хлопок, когда сидел за компьютером. «При этом я только закрыл ноутбук, как у меня упали шторы, а потом прогремел взрыв, сработали сигнализации у машин. То есть сначала была волна, а потом уже взрыв и вспышка», — пояснил он.
Второй очевидец рассказал, что слышал два хлопка. «Взорвалась машина по той стороне. Было очевидно, что что-то упало», — заявил он.
Напомним, губернатор Василий Голубев сообщил о срабатывании системы ПВО в Ростове в ночь на 7 сентября. Были сбиты два беспилотника, один из которых упал в западной части за городом, второй — на улице Пушкинской. Были повреждены несколько автомобилей, в соседних зданиях повылетали окна. Пострадал один человек, который получил осколочные повреждения ног. От госпитализации отказался.