«Была волна, потом взрыв»: ростовчане рассказали о падении беспилотника 7 сентября

Один из очевидцев рассказал, что услышал мощный хлопок, когда сидел за компьютером. «При этом я только закрыл ноутбук, как у меня упали шторы, а потом прогремел взрыв, сработали сигнализации у машин. То есть сначала была волна, а потом уже взрыв и вспышка», — пояснил он.