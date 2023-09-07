Депутат Алексей Нечаев предложил увольнять чиновников по итогам народной оценки

«Нужно, чтобы люди могли прямо на Госуслугах оценивать работу местных чиновников, если те занимают невыборные должности. Без обратной связи они часто „бронзовеют“, а на жалобы людей начинают отвечать отписками. Такую оценку мы предлагаем выставлять раз в год, по 10-балльной шкале. И если чиновник два раза подряд получит меньше 5 баллов, его отправят в отставку», — пояснил Алексей Нечаев.