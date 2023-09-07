До конца 2023 года в Ростове введут в эксплуатацию три школы на 3,7 тысячи учеников

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
На днях замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов и глава администрации Ростова Алексей Логвиненко проверили ход работ по строительству образовательных организации на улице Ларина и в микрорайоне «Темерник». И если на Ларина сейчас строят детский сад, то на территории Темерника на улице Миронова ведется строительство школы на 1111 учащихся.
По данным администрации, детский сад на 65 детей сейчас находится на стадии опалубки, возведения подпорных стен и армирования плиты перекрытий первого этажа.
«Есть риски нарушения сроков ввода объекта в эксплуатацию», — сказано в сообщении.
Со школой ситуация иная — она возводится в соответствии с графиком, а завершение работ запланировано на июнь 2024 года. Общая сумма средств, вложенных в строительство объекта, составила более 2,4 миллиарда рублей, строительная готовность школы составила более 40%.
По словам Алексея Логвиненко, сейчас на территории Ростова одновременно строят пять школ, которые смогут принять более шести тысяч учащихся.
«До конца года в рамках нацпроекта „Образование“ запланирован ввод в эксплуатацию еще трех школ на 3715 учащихся», — уточнил глава городской администрации.
Ранее власти Ростовской области рассказали, чем будут заниматься донские школьники в дни проведения выборов.