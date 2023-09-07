rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

До конца 2023 года в Ростове введут в эксплуатацию три школы на 3,7 тысячи учеников

До конца 2023 года в Ростове введут в эксплуатацию три школы на 3,7 тысячи учеников

7 сентября 2023, 12:44
Фото: rostov-gorod.ru
До конца 2023 года в Ростове введут в эксплуатацию три школы на 3,7 тысячи учеников
В Ростове собираются пять школ вместимостью более шести тысяч учащихся, первые три объекта будут готовы уже в 2023 году, об этом сообщили в городской администрации.

На днях замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов и глава администрации Ростова Алексей Логвиненко проверили ход работ по строительству образовательных организации на улице Ларина и в микрорайоне «Темерник». И если на Ларина сейчас строят детский сад, то на территории Темерника на улице Миронова ведется строительство школы на 1111 учащихся.

По данным администрации, детский сад на 65 детей сейчас находится на стадии опалубки, возведения подпорных стен и армирования плиты перекрытий первого этажа.

«Есть риски нарушения сроков ввода объекта в эксплуатацию», — сказано в сообщении.

В Ростовской области могут отменить занятия в школах из-за выборов
Узнать подробнее
Со школой ситуация иная — она возводится в соответствии с графиком, а завершение работ запланировано на июнь 2024 года.Со школой ситуация иная — она возводится в соответствии с графиком, а завершение работ запланировано на июнь 2024 года.
Со школой ситуация иная — она возводится в соответствии с графиком, а завершение работ запланировано на июнь 2024 года.
Фото: rostov-gorod.ru

Со школой ситуация иная — она возводится в соответствии с графиком, а завершение работ запланировано на июнь 2024 года. Общая сумма средств, вложенных в строительство объекта, составила более 2,4 миллиарда рублей, строительная готовность школы составила более 40%.

По словам Алексея Логвиненко, сейчас на территории Ростова одновременно строят пять школ, которые смогут принять более шести тысяч учащихся.

«До конца года в рамках нацпроекта „Образование“ запланирован ввод в эксплуатацию еще трех школ на 3715 учащихся», — уточнил глава городской администрации.

Ранее власти Ростовской области рассказали, чем будут заниматься донские школьники в дни проведения выборов.

Читайте также:
Эксперт рассказал, зачем в школах Ростова ввели уроки профориентацииВо всех школах Ростовской области с 1 сентября ввели профориентационный минимумДети в Ростове добираются в школу по колено в воде по затопленной улице после дождя
#Общество#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Образование#Надежда Пустяк#Строительство#Нацпроект#Детский сад#Последние новости Ростова на сегодня#Школы#Ростов#18+#Строительство школ в Ростове#Городская администрация#Ученики#Эксплуатация
Подпишитесь
За ударами БПЛА по Ростову может стоять визит госсекретаря Блинкена в Киев
Сегодня, 12:07
Политолог Абросимов предположил, что атаковать Ростов беспилотниками могли диверсанты
Сегодня, 06:43
Как упавший беспилотник принес разрушения в центре Ростова-на-Дону 7 сентября
Сегодня, 07:51
Вассерман разъяснил, зачем Украина атаковала Ростов беспилотниками в ночь 7 сентября
Сегодня, 07:38
В Ростовской области не хватает 26 000 врачей
Сегодня, 08:46
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022,, 16:03