До конца 2023 года в Ростове введут в эксплуатацию три школы на 3,7 тысячи учеников

На днях замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов и глава администрации Ростова Алексей Логвиненко проверили ход работ по строительству образовательных организации на улице Ларина и в микрорайоне «Темерник». И если на Ларина сейчас строят детский сад, то на территории Темерника на улице Миронова ведется строительство школы на 1111 учащихся.