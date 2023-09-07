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Доступ к месту падения беспилотника ограничат в Ростове-на-Дону

Доступ к месту падения беспилотника ограничат в Ростове-на-Дону

7 сентября 2023, 06:14
Фото: rostovgazeta.ru
Доступ к месту падения беспилотника ограничат в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону ограничат доступ людей к месту падения сбитого системой ПВО беспилотника, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, что в ночь на 7 сентября беспилотник упал в районе улицы Пушкинской, повредив машины и здания. Оказался ранен один человек, но госпитализация ему не потребовалась.

После этого Логвиненко провел заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС, на котором поручил ответственным службам провести работу по восстановлению остекления домов. Кроме того, специалисты снимают нависшие аварийные конструкции.

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«Также поручил ограничить доступ посторонних к месту происшествия, — уточнил глава городской администрации.

Он добавил, что людям, оказавшимся в зоне падения, предложили переселиться в маневренный фонд.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Алексей Логвиненко#ЧС#Беспилотник#Падение беспилотника на Пушкинской 7 сентября#Маневренный фонд#Остекление#Доступ ограничен
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