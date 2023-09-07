Движение машин ограничили в районе места взрыва в Батайске 7 сентября

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Жители Батайска сообщили о звуке взрыва в городе в районе 03.00 мск. Мощный хлопок прозвучал в центре города. Позже стало известно о разрушении там нежилого гостевого дома на улице Мира. Там обвалилась крыша и разрушены межэтажные покрытия.
На месте работают экстренные службы. Власти приняли решение ограничить движение машин на улице Мира от улицы Садовой до Фрунзе.
«Чтобы не создавать заторы на этом участке, планируйте пути объезда», — предупредил местный глава администрации.
Напомним, официально власти не высказывались о причинах взрыва в Батайске сегодня ночью. Однако сегодня сразу два беспилотника атаковали Ростов-на-Дону.