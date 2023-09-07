Движение машин ограничили в районе места взрыва в Батайске 7 сентября

Жители Батайска сообщили о звуке взрыва в городе в районе 03.00 мск. Мощный хлопок прозвучал в центре города. Позже стало известно о разрушении там нежилого гостевого дома на улице Мира. Там обвалилась крыша и разрушены межэтажные покрытия.