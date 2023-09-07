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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Движение машин ограничили в районе места взрыва в Батайске 7 сентября

Движение машин ограничили в районе места взрыва в Батайске 7 сентября

7 сентября 2023, 07:22
Фото: 1MI
Движение машин ограничили в районе места взрыва в Батайске 7 сентября
В Батайске Ростовской области движение транспорта ограничили из-за работы экстренных служб, заявил глава местной администрации Роман Волошин.

Жители Батайска сообщили о звуке взрыва в городе в районе 03.00 мск. Мощный хлопок прозвучал в центре города. Позже стало известно о разрушении там нежилого гостевого дома на улице Мира. Там обвалилась крыша и разрушены межэтажные покрытия.

На месте работают экстренные службы. Власти приняли решение ограничить движение машин на улице Мира от улицы Садовой до Фрунзе.

Власти приняли решение ограничить движение машин на улице Мира от улицы Садовой до ФрунзеВласти приняли решение ограничить движение машин на улице Мира от улицы Садовой до Фрунзе
Власти приняли решение ограничить движение машин на улице Мира от улицы Садовой до Фрунзе
Фото: Яндекс.Карты
«Аж в кроватях подпрыгнули»: жители Батайска рассказали о взрыве ночью на 7 сентября
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«Чтобы не создавать заторы на этом участке, планируйте пути объезда», — предупредил местный глава администрации.
Видео: ТГ Батайск Город

«Чтобы не создавать заторы на этом участке, планируйте пути объезда», — предупредил местный глава администрации.

Напомним, официально власти не высказывались о причинах взрыва в Батайске сегодня ночью. Однако сегодня сразу два беспилотника атаковали Ростов-на-Дону.

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