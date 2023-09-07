Движение в центре Ростова ограничили после падения беспилотника ночью 7 сентября

Posted Сегодня, 03:00
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В ночь на 7 сентября ПВО сбила два беспилотника в небе над Ростовом. Один из них рухнул в западной части города, а другой — в центре, рядом со штабом ЮВО.
Сейчас место падения БПЛА на Пушкинской огорожено. Там работают экстренные службы.
«Движение на ул. Пушкинской от пр. Буденновского до пер. Халтуринский ограничено. Выбирайте альтернативные маршруты», — предупредил глава администрации Алексей Логвиненко.
Ранее появилось видео падения беспилотника в центре Ростова.