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Движение в центре Ростова ограничили после падения беспилотника ночью 7 сентября

Движение в центре Ростова ограничили после падения беспилотника ночью 7 сентября

7 сентября 2023, 03:00
Фото: 1MI
Движение в центре Ростова ограничили после падения беспилотника ночью 7 сентября
Движение в центре Ростова ограничено из-за устранения последствий падения БПЛА, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В ночь на 7 сентября ПВО сбила два беспилотника в небе над Ростовом. Один из них рухнул в западной части города, а другой — в центре, рядом со штабом ЮВО.

Сейчас место падения БПЛА на Пушкинской огорожено. Там работают экстренные службы.

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Движение в центре Ростова ограничили после падения беспилотника ночью 7 сентябряДвижение в центре Ростова ограничили после падения беспилотника ночью 7 сентября
Движение в центре Ростова ограничили после падения беспилотника ночью 7 сентября
Фото: Яндекс.Карты

«Движение на ул. Пушкинской от пр. Буденновского до пер. Халтуринский ограничено. Выбирайте альтернативные маршруты», — предупредил глава администрации Алексей Логвиненко.

Ранее появилось видео падения беспилотника в центре Ростова.

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