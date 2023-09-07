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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Фоторепортаж: что сейчас происходит на месте падения БПЛА в центре Ростова

Фоторепортаж: что сейчас происходит на месте падения БПЛА в центре Ростова

7 сентября 2023, 06:28
Фото: rostovgazeta.ru
Фоторепортаж: что сейчас происходит на месте падения БПЛА в центре Ростова

Появились фото повреждений на улице Пушкинской в Ростове после падения БПЛА

В Ростове на улице Пушкинской устраняют последствия падения БПЛА, в центре города побывал корреспондент RostovGazeta.

Минувшей ночью система ПВО в Ростове сбила два беспилотника. Один упал за чертой города, а другой в самом центре — на улице Пушкинской.

Минувшей ночью система ПВО в Ростове сбила два беспилотника. Минувшей ночью система ПВО в Ростове сбила два беспилотника.
Минувшей ночью система ПВО в Ростове сбила два беспилотника.
Фото: rostovgazeta.ru

Взрывная волна выбила стекла и рамы в близлежащих домах, пострадали здания и авто.

Взрывная волна выбила стекла и рамы в близлежащих домах, пострадали здания и авто.Взрывная волна выбила стекла и рамы в близлежащих домах, пострадали здания и авто.
Взрывная волна выбила стекла и рамы в близлежащих домах, пострадали здания и авто.
Фото: rostovgazeta.ru
В больнице №8 Ростова-на-Дону взрывной волной после падения БПЛА выбило стекла
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Сейчас на месте происшествия работают коммунальные службы, они устраняют последствия ЧПСейчас на месте происшествия работают коммунальные службы, они устраняют последствия ЧП
Сейчас на месте происшествия работают коммунальные службы, они устраняют последствия ЧП
Фото: rostovgazeta.ru

Сейчас на месте происшествия работают коммунальные службы, они устраняют последствия ЧП. Повсюду разбросаны стекла.

На месте продолжают дежурство полицейские и спасатели.На месте продолжают дежурство полицейские и спасатели.
На месте продолжают дежурство полицейские и спасатели.
Фото: rostovgazeta.ru

Горожане не опасаются посещать центр города, они завтракают в местных ресторанах и фотографируют последствия падения БПЛА. На месте продолжают дежурство полицейские и спасатели.

Горожане не опасаются посещать центр городаГорожане не опасаются посещать центр города
Горожане не опасаются посещать центр города
Фото: rostovgazeta.ru
они завтракают в местных ресторанах и фотографируют последствия падения БПЛА. они завтракают в местных ресторанах и фотографируют последствия падения БПЛА.
они завтракают в местных ресторанах и фотографируют последствия падения БПЛА.
Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, режим ЧС вводится на Пушкинской в Ростове рядом с домами номер 39, 41 и 43.

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