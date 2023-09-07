Фоторепортаж: что сейчас происходит на месте падения БПЛА в центре Ростова

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Минувшей ночью система ПВО в Ростове сбила два беспилотника. Один упал за чертой города, а другой в самом центре — на улице Пушкинской.
Взрывная волна выбила стекла и рамы в близлежащих домах, пострадали здания и авто.
Сейчас на месте происшествия работают коммунальные службы, они устраняют последствия ЧП. Повсюду разбросаны стекла.
Горожане не опасаются посещать центр города, они завтракают в местных ресторанах и фотографируют последствия падения БПЛА. На месте продолжают дежурство полицейские и спасатели.