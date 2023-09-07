Голубев рассказал, как в школы Ростовской области будут привлекать молодых учителей

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В ходе «Прямой линии» губернатору Василию Голубеву задали вопрос о проблеме нехватки молодых учителей в школах Ростовской области. Глава региона признал наличие дефицита кадров.
Голубев заявил, что власти в первую очередь решают социальные проблемы молодых специалистов. Например, учителям компенсируют расходы на оплату жилья, коммунальных услуг. Педагогам, решившим работать на селе, дают единовременную выплату на покупку дома. Также в регионе действует льготная ипотека для студентов-отличников.
«Мы очень озадачены этой темой. Озадачены в разных отраслях, в том числе в здравоохранении, например. Но, как я иногда говорю, профессия педагога — это профессия человека, который строит наше будущее. Поэтому все, что запланировали, будем обязательно реализовывать», — заключил Голубев.
Ранее RostovGazeta рассказала, как учителям в Ростовской области платят от 15 тысяч рублей и что от них требуют.