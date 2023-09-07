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Published Сегодня, 14:36

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Updated Сегодня, 14:38

Голубев рассказал, как в школы Ростовской области будут привлекать молодых учителей

Голубев рассказал, как в школы Ростовской области будут привлекать молодых учителей

7 сентября 2023, 14:36
Фото: donland.ru
Голубев рассказал, как в школы Ростовской области будут привлекать молодых учителей
Для решения проблемы нехватки учительских кадров, необходим комплексный подход, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В ходе «Прямой линии» губернатору Василию Голубеву задали вопрос о проблеме нехватки молодых учителей в школах Ростовской области. Глава региона признал наличие дефицита кадров.

Голубев заявил, что власти в первую очередь решают социальные проблемы молодых специалистов. Например, учителям компенсируют расходы на оплату жилья, коммунальных услуг. Педагогам, решившим работать на селе, дают единовременную выплату на покупку дома. Также в регионе действует льготная ипотека для студентов-отличников.

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«Мы очень озадачены этой темой. Озадачены в разных отраслях, в том числе в здравоохранении, например. Но, как я иногда говорю, профессия педагога — это профессия человека, который строит наше будущее. Поэтому все, что запланировали, будем обязательно реализовывать», — заключил Голубев.

Ранее RostovGazeta рассказала, как учителям в Ростовской области платят от 15 тысяч рублей и что от них требуют.

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