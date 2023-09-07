Голубев рассказал, как в школы Ростовской области будут привлекать молодых учителей

«Мы очень озадачены этой темой. Озадачены в разных отраслях, в том числе в здравоохранении, например. Но, как я иногда говорю, профессия педагога — это профессия человека, который строит наше будущее. Поэтому все, что запланировали, будем обязательно реализовывать», — заключил Голубев.