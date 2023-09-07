Голубев рассказал о поврежденных фасадах трех домов в центре Ростова после БПЛА

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В Ростове сегодня ночью система ПВО сбили два беспилотника. Один из них упал в западной части города, а другой — на Пушкинской, рядом со штабом ЮВО.
В результате инцидента пострадал один человек, у него резаные раны ног, однако от госпитализации он отказался.
Также повреждены фасады трех домов, у них выбиты стекла и рамы. Степень разрушений еще уточняется.
Движение в центре Ростова ограничено.
Ранее появилось видео падения беспилотника в центре Ростова.