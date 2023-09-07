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Голубев рассказал о поврежденных фасадах трех домов в центре Ростова после БПЛА

Голубев рассказал о поврежденных фасадах трех домов в центре Ростова после БПЛА

7 сентября 2023, 03:14
Фото: rostovgazeta.ru
Голубев рассказал о поврежденных фасадах трех домов в центре Ростова после БПЛА
Обломки БПЛА повредили три дома в центре Ростова, сообщил губернатор Василий Голубев.

В Ростове сегодня ночью система ПВО сбили два беспилотника. Один из них упал в западной части города, а другой — на Пушкинской, рядом со штабом ЮВО.

В результате инцидента пострадал один человек, у него резаные раны ног, однако от госпитализации он отказался.

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Голубев рассказал о поврежденных фасадах трех домов в центре Ростова после БПЛАГолубев рассказал о поврежденных фасадах трех домов в центре Ростова после БПЛА
Голубев рассказал о поврежденных фасадах трех домов в центре Ростова после БПЛАГолубев рассказал о поврежденных фасадах трех домов в центре Ростова после БПЛА
Голубев рассказал о поврежденных фасадах трех домов в центре Ростова после БПЛА
Фото: rostovgazeta.ru

Также повреждены фасады трех домов, у них выбиты стекла и рамы. Степень разрушений еще уточняется.

Движение в центре Ростова ограничено.

Ранее появилось видео падения беспилотника в центре Ростова.

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