Губернатор Голубев не будет отменять прямую линию после упавшего беспилотника

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Ранее он сообщил, что ответит на вопросы местных жителей в четверг, 7 сентября, в 17 часов. Разговор будет проходить в прямом эфире.
Однако в ночь на четверг над Ростовом система ПВО сбила беспилотник, который упал в центре города, в районе Пушкинской. Оказались повреждены автомобили и здания, ранения получил один человек.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. А Минобороны сообщило, что нападение совершил киевский режим.
Что касается прямой линии, то пока никакой информации о возможной отмене не было.