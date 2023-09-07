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Губернатор Голубев не будет отменять прямую линию после упавшего беспилотника

Губернатор Голубев не будет отменять прямую линию после упавшего беспилотника

7 сентября 2023, 10:39
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев не будет отменять прямую линию после упавшего беспилотника
В Ростовской области не появлялось информации об отмене прямой линии губернатора Василия Голубева после упавшего беспилотника, анонс размещен в Telegram главы региона.

Ранее он сообщил, что ответит на вопросы местных жителей в четверг, 7 сентября, в 17 часов. Разговор будет проходить в прямом эфире.

Однако в ночь на четверг над Ростовом система ПВО сбила беспилотник, который упал в центре города, в районе Пушкинской. Оказались повреждены автомобили и здания, ранения получил один человек.

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В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. А Минобороны сообщило, что нападение совершил киевский режим.

Что касается прямой линии, то пока никакой информации о возможной отмене не было.

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