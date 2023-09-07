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Губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове

Губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове

7 сентября 2023, 14:38
Фото: rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о планах по ремонту зданий вокзала в центре Ростова, об этом он рассказал во время «Прямой линии».

В четверг, 7 сентября, одна из жителей Ростова задала губернатору Василию Голубеву вопрос о том, когда Главный вокзал в Ростове ждет обновление и ремонт.

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«Здесь целый комплекс работ, который предстоит сделать. На самом деле, к ЧМ-2018 железнодорожный вокзал уже приводили в порядок, сейчас действительно на Привокзальной площади ведутся работы по созданию Центрального пересадочного узла», — рассказал Василий Голубев, поделившись планами по созданию транспортного комплекса, который свяжет весь транспорт Ростова в единую систему, комфортную для пассажиров.

В эту систему планируют включить и новый вокзал на месте старого аэропорта Ростова. Для этого придется провести реконструкцию территорий, внутренних помещений зданий и, губернатор подчеркнул, привести в порядок систем вентиляции по просьбам дончан.

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