Губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В четверг, 7 сентября, одна из жителей Ростова задала губернатору Василию Голубеву вопрос о том, когда Главный вокзал в Ростове ждет обновление и ремонт.
«Здесь целый комплекс работ, который предстоит сделать. На самом деле, к ЧМ-2018 железнодорожный вокзал уже приводили в порядок, сейчас действительно на Привокзальной площади ведутся работы по созданию Центрального пересадочного узла», — рассказал Василий Голубев, поделившись планами по созданию транспортного комплекса, который свяжет весь транспорт Ростова в единую систему, комфортную для пассажиров.
В эту систему планируют включить и новый вокзал на месте старого аэропорта Ростова. Для этого придется провести реконструкцию территорий, внутренних помещений зданий и, губернатор подчеркнул, привести в порядок систем вентиляции по просьбам дончан.