Губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове

«Здесь целый комплекс работ, который предстоит сделать. На самом деле, к ЧМ-2018 железнодорожный вокзал уже приводили в порядок, сейчас действительно на Привокзальной площади ведутся работы по созданию Центрального пересадочного узла», — рассказал Василий Голубев, поделившись планами по созданию транспортного комплекса, который свяжет весь транспорт Ростова в единую систему, комфортную для пассажиров.