Губернатор Голубев прокомментировал падение двух БПЛА в Ростове

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Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 7 сентября в Ростове. Там около 03.00 мск в городе сработала система ПВО. Было сбито два БПЛА. Один упал на Западном, другой в самом центре города — на Пушкинской улице.
Сейчас известно об одном пострадавшем. От госпитализации он отказался. Также обломки БПЛА повредили несколько авто.
«Проводятся следственные действия», — заключил Голубев.
Ранее появилось видео падения беспилотника в центре Ростова сегодня ночью.