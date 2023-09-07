Губернатор Голубев рассказал, когда в Ростове перестанут строить районы без школ

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Губернатор Ростовской области рассказал, что в настоящий момент градостроительный потенциал Ростова позволяет последние два года вводить в строй от 2,7 до 2,9 миллиона квадратных метров жилья. По словам губернатора, сейчас перед регионом на высшем уровне поставили задачу строить больше, примерно, один квадратный метр на жителя Ростовской области — это около четырех миллионов «квадратов» ежегодно.
«Действительно, строить нужно комфортную среду, а это значит, строить социальные объекты, объекты культуры и быта, наличие мест отдыха в каждом новом микрорайоне. Если посмотреть на нашу динамику — мы к этому движемся», — рассказал губернатор Василий Голубев, упоминая новые микрорайоны в Александровке и Нахичевани — в Пролетарском районе Ростова.
Однако, по словам губернатора, существуют и проблемные районы на севере и западе города, однако сейчас проблемы в этих зонах по строительству школ и детских садов решают.
Ранее стало известно, что в Ростове планируют построить несколько школ.