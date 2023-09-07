Губернатор Голубев рассказал, когда в Ростове перестанут строить районы без школ

Губернатор Ростовской области рассказал, что в настоящий момент градостроительный потенциал Ростова позволяет последние два года вводить в строй от 2,7 до 2,9 миллиона квадратных метров жилья. По словам губернатора, сейчас перед регионом на высшем уровне поставили задачу строить больше, примерно, один квадратный метр на жителя Ростовской области — это около четырех миллионов «квадратов» ежегодно.