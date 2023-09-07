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Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Губернатор Голубев ответил на вопрос о компенсациях после падения БПЛА в Ростове

Губернатор Голубев рассказал о выплате компенсаций после падения БПЛА в Ростове

7 сентября 2023, 16:04
Фото: rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев ответил на вопрос о компенсациях после падения БПЛА в Ростове

В Ростове обещают выплатить компенсации жильцам поврежденных взрывом БПЛА домов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал не бросать ростовчан, чье имущество пострадало в результате падения обломков БПЛА в центре города ночью 7 сентября, об этом он заявил в эфире программы «Прямая линия».

Напомним, в ночь на 7 сентября в Ростове-на-Дону упали осколки беспилотника. Это привело к повреждению не только жилых домов, но также 10 автомобилей и оборудования в ближайшей стоматологической клинике. Кроме того, пострадал один человек.

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Местный житель в прямом эфире обратился к губернатору Василию Голубеву с просьбой дать точный ответ по вопросу выплаты компенсаций и помощи ростовчанам, чье имущество пострадало в результате ЧП.

«Я послушал доклады МЧС региона, главы администрации города, в течение сегодняшнего дня или завтрашнего, надеюсь, я получу информацию о следующих шагах. Людей мы не бросим совершенно точно, все они получат положенные по закону меры поддержки и выплаты. Мы это реализуем», — рассказал Василий Голубев, добавив, что постарается дать более конкретный ответ 8 сентября.

Ранее взрыв автомобиля на Пушкинской после падения БПЛА попал на видео.

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