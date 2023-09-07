Губернатор Голубев рассказал об устранении последствия атаки БПЛА в Ростове

Вечером губернатор Василий Голубев объявил, что к 16.00 мск спасатели уже закончили демонтаж поврежденных аварийных конструкций, нависавших на здания, а коммунальные службы заняты уборкой территорий. Также с Пушкинской увезли 10 автомобилей, девять из них получили механические повреждения, а одна взорвалась и сгорела дотла.