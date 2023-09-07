Губернатор Голубев рассказал об устранении последствия атаки БПЛА в Ростове

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Напомним, в ночь на четверг, 7 сентября, в центре Ростова упал беспилотник. Это привело к существенным разрушениям, обесточиванию части домов, а также взрыву и повреждению автомобилей.
Вечером губернатор Василий Голубев объявил, что к 16.00 мск спасатели уже закончили демонтаж поврежденных аварийных конструкций, нависавших на здания, а коммунальные службы заняты уборкой территорий. Также с Пушкинской увезли 10 автомобилей, девять из них получили механические повреждения, а одна взорвалась и сгорела дотла.
Кроме того, губернатор объявил о восстановлении электроснабжения 20 домов, три поврежденных здания также приводят в порядок после ЧП.
«Планируется, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры. Пока же для жителей организовано горячее питание, выдача сухого пайка», — сказано в сообщении Василия Голубева.
Губернатор добавил, что к оценке ущерба привлекли шесть оперативных групп, по результатам обследования которых будет принято решение о выплате компенсаций по заявления пострадавших.