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Published Сегодня, 13:20

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Губернатор Голубев рассказал об устранении последствия атаки БПЛА в Ростове

Губернатор Голубев рассказал об устранении последствия атаки БПЛА в Ростове

7 сентября 2023, 13:20
Фото: rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев рассказал об устранении последствия атаки БПЛА в Ростове
В Ростове продолжаются работы по устранению последствий атаки БПЛА по центру города, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на четверг, 7 сентября, в центре Ростова упал беспилотник. Это привело к существенным разрушениям, обесточиванию части домов, а также взрыву и повреждению автомобилей.

Вечером губернатор Василий Голубев объявил, что к 16.00 мск спасатели уже закончили демонтаж поврежденных аварийных конструкций, нависавших на здания, а коммунальные службы заняты уборкой территорий. Также с Пушкинской увезли 10 автомобилей, девять из них получили механические повреждения, а одна взорвалась и сгорела дотла.

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Фото: Администрация Ростова

Кроме того, губернатор объявил о восстановлении электроснабжения 20 домов, три поврежденных здания также приводят в порядок после ЧП.

«Планируется, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры. Пока же для жителей организовано горячее питание, выдача сухого пайка», — сказано в сообщении Василия Голубева.

Губернатор добавил, что к оценке ущерба привлекли шесть оперативных групп, по результатам обследования которых будет принято решение о выплате компенсаций по заявления пострадавших.

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