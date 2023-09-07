Губернатор Голубев сообщил об еще одном взрыве в Батайске в ночь на 7 сентября

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:48
Нежилой гостевой дом поврежден в Батайске. Здание находится на улице Мира, в центре города.
Очевидцы сообщают, что в доме повреждена крыша и межэтажные перекрытия.
Губернатор Василий Голубев заверил, что специалисты уже устанавливают причину разрушений. На месте работают экстренные службы, туда же прибыл глава местной администрации.
Пострадавших нет, добавил глава региона.
Напомним, сегодня Ростов подвергся атаке двух беспилотников. Один из них был сбит системой ПВО в западной части города, а другой — в центре, рядом со штабом ЮВО.