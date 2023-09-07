rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

Губернатор сообщил о повреждении гостевого дома в Батайске Ростовской области

Губернатор Голубев сообщил об еще одном взрыве в Батайске в ночь на 7 сентября

7 сентября 2023, 03:41
Фото: 1MI
Губернатор сообщил о повреждении гостевого дома в Батайске Ростовской области
Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого дома в Батайске Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

Нежилой гостевой дом поврежден в Батайске. Здание находится на улице Мира, в центре города.

Очевидцы сообщают, что в доме повреждена крыша и межэтажные перекрытия.

Губернатор Василий Голубев заверил, что специалисты уже устанавливают причину разрушений. На месте работают экстренные службы, туда же прибыл глава местной администрации.

«Была волна, потом взрыв»: ростовчане рассказали о падении беспилотника 7 сентября
Узнать подробнее
Фото: Viktoria / ТГ администрация Батайска

Пострадавших нет, добавил глава региона.

Напомним, сегодня Ростов подвергся атаке двух беспилотников. Один из них был сбит системой ПВО в западной части города, а другой — в центре, рядом со штабом ЮВО.

Читайте также:
Голубев сообщил об еще одном взрыве - в БатайскеСкорые и пожарные уехали с места падения осколков БПЛА и взрыва автомобиля на Пушкинской в РостовеВ зданиях на Пушкинской повылетали окна в результате взрыва из-за падения беспилотника
#Происшествия#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Голубев#Происшествие#БПЛА#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+#Атака БПЛА#Василий Голубев#Падение беспилотника на Пушкинской 7 сентября
Подпишитесь
«Была волна, потом взрыв»: ростовчане рассказали о падении беспилотника 7 сентября
Сегодня, 01:58
«Была волна, потом взрыв»: ростовчане рассказали о падении беспилотника 7 сентября
Сегодня, 01:58
Один человек пострадал в результате падения беспилотника в центре Ростова
Сегодня, 02:04
01:43
Губернатор Голубев заявил о падении беспилотника в Ростовской области вечером 30 июля
30 июля, 19:14
«Прутся в купальниках»: жители курортов Кубани признались, за что не любят туристов
Вчера, 16:02