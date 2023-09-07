Губернатор Ростовской области объявил, когда решится вопрос с дефицитом бензина

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Напомним, последние несколько недель в Ростовской области наблюдается не только стремительный рост цен на бензин, но также недостаток топлива на автозаправках.
В связи с ростом трафика через Ростовскую область как в южном, так и в северном направлении, сезонным потоком курортников спрос на бензин многократно возрос. По словам губернатора, дополнительным фактором влияния на дефицит бензина стало увеличение сроков поставки топлива транспортом, а также рост спроса среди работников сельского хозяйства — им бензин и дизель необходимы для работ на полях и заправки уборочной техники.
«Ситуация находится на сопровождении. Будем вас информировать о том, какие меры принимаются. И надеюсь, нормализацию[прим. редакции — ситуации с поставками бензина на АЗС] мы обеспечим в ближайшее время», — в заключение добавил губернатор.