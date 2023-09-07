Губернатор Ростовской области объявил, когда решится вопрос с дефицитом бензина

В связи с ростом трафика через Ростовскую область как в южном, так и в северном направлении, сезонным потоком курортников спрос на бензин многократно возрос. По словам губернатора, дополнительным фактором влияния на дефицит бензина стало увеличение сроков поставки топлива транспортом, а также рост спроса среди работников сельского хозяйства — им бензин и дизель необходимы для работ на полях и заправки уборочной техники.