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Published Сегодня, 15:14

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Updated Сегодня, 15:16

Губернатор Ростовской области объявил, когда решится вопрос с дефицитом бензина

Губернатор Ростовской области объявил, когда решится вопрос с дефицитом бензина

7 сентября 2023, 15:14
Фото: 1MI
Губернатор Ростовской области объявил, когда решится вопрос с дефицитом бензина
В Ростовской области ситуацию с нехваткой бензина на заправочных станциях надеются решить в ближайшие дни, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев во время «Прямой линии».

Напомним, последние несколько недель в Ростовской области наблюдается не только стремительный рост цен на бензин, но также недостаток топлива на автозаправках.

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В связи с ростом трафика через Ростовскую область как в южном, так и в северном направлении, сезонным потоком курортников спрос на бензин многократно возрос. По словам губернатора, дополнительным фактором влияния на дефицит бензина стало увеличение сроков поставки топлива транспортом, а также рост спроса среди работников сельского хозяйства — им бензин и дизель необходимы для работ на полях и заправки уборочной техники.

«Ситуация находится на сопровождении. Будем вас информировать о том, какие меры принимаются. И надеюсь, нормализацию[прим. редакции — ситуации с поставками бензина на АЗС] мы обеспечим в ближайшее время», — в заключение добавил губернатор.

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