Хакера Баяндина из Ростовской области осудили за атаку на сайты Кремля и Минобороны

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
По информации управления, фигурант был против борьбы с киевским режимом и в 2022 году решил участвовать в хакерских атаках. Это коснулось сайтов президента России, Минобороны и «Газпрома».
По данным фактам возбудили уголовное дело и теперь Железнодорожный районный суд огласил приговор. Обвиняемого приговорил к двум годам заключения в колонии-поселении.
Кроме того, фигуранта оштрафовали на 500 тысяч рублей. Он попытался оспорить это решение, но оно осталось в силе.
Ранее в Ростове-на-Дону хакеры атаковали платежную систему в автобусах.