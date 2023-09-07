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Хакера Баяндина приговорили к 2 годам колонии за атаку на сайты Кремля и Минобороны

Хакера Баяндина из Ростовской области осудили за атаку на сайты Кремля и Минобороны

7 сентября 2023, 09:57
Фото: 1MI
Хакера Баяндина приговорили к 2 годам колонии за атаку на сайты Кремля и Минобороны
В Ростовской области огласили приговор IT-специалисту Игорю Баяндину, который проводил хакерские атаки, сообщили в региональном УФСБ.

По информации управления, фигурант был против борьбы с киевским режимом и в 2022 году решил участвовать в хакерских атаках. Это коснулось сайтов президента России, Минобороны и «Газпрома».

По данным фактам возбудили уголовное дело и теперь Железнодорожный районный суд огласил приговор. Обвиняемого приговорил к двум годам заключения в колонии-поселении.

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Кроме того, фигуранта оштрафовали на 500 тысяч рублей. Он попытался оспорить это решение, но оно осталось в силе.

Ранее в Ростове-на-Дону хакеры атаковали платежную систему в автобусах.

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