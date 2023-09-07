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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

К 2026 году в Ростовской области построят 15 школ на 12 тысяч учеников

К 2026 году в Ростовской области построят 15 школ на 12 тысяч учеников

7 сентября 2023, 16:28
Фото: Midjourney
К 2026 году в Ростовской области построят 15 школ на 12 тысяч учеников
В Ростовской области до конца 2025 года планируется построить 15 школ, которые смогут принять в свои стены 12 тысяч учащихся, об этом во время прямой линии объявил губернатор Василий Голубев.

Во время трансляции к губернатору Ростовской области обратились жители хутора Красный Крым в Мясниковском районе, где население страдает не только от стихийной застройки, но и острой нехватки мест в учреждениях образования.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что знает о возникшей в хуторе проблеме, однако на возникла не только в этом населенном пункте.

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Для решения вопроса власти планируют построить в Ростовской области 15 школ, которые возведут до конца 2025 года, треть из них построят в Ростове-на-Дону.

«Конкретная ситуация, я думаю, разрешится в недалекой перспективе — должно быть возведено модульное здание на 400 мест. Я рассчитываю, что объект появится до конца года», — рассказал губернатор, добавив, что такая практика уже применялась в Ростове, где к одной из школ «пристроили» два модуля.

Однако главным решением проблемы должно стать строительство образовательных организаций, общая вместимость которых составит 12 тысяч учащихся.

«В 2025 году мы планируем завершить строительство еще пяти школ на 4,5 тысячи мест», — в заключение добавил глава региона.

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