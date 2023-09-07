К 2026 году в Ростовской области построят 15 школ на 12 тысяч учеников

«Конкретная ситуация, я думаю, разрешится в недалекой перспективе — должно быть возведено модульное здание на 400 мест. Я рассчитываю, что объект появится до конца года», — рассказал губернатор, добавив, что такая практика уже применялась в Ростове, где к одной из школ «пристроили» два модуля.