Как упавший беспилотник принес разрушения в центре Ростова-на-Дону 7 сентября

Губернатор Василий Голубев рассказал, что в результате оказались повреждены несколько легковых автомобилей, а также пострадал один человек, у него резаные раны ног, но от госпитализации он отказался. Что касается зданий, то выбило окна в трех из них и оказались повреждены фасады.