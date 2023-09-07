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Published Сегодня, 07:51

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Updated Сегодня, 07:53

Как упавший беспилотник принес разрушения в центре Ростова-на-Дону 7 сентября

Как упавший беспилотник принес разрушения в центре Ростова-на-Дону 7 сентября

7 сентября 2023, 07:51
Фото: rostovgazeta.ru
Как упавший беспилотник принес разрушения в центре Ростова-на-Дону 7 сентября
На Ростов-на-Дону в ночь на четверг, 7 сентября, рухнул сбитый беспилотник, из-за чего оказались повреждены машины и здания. Какие разрушения произошли в городе, в материале RostovGazeta.

Что известно о падении беспилотника в Ростове

Происшествие случилось примерно в 3 часа ночи, когда в небе появились два беспилотника. По словам губернатора Василия Голубева, среагировала система ПВО и сбила их.

Один из них рухнули за городом в Западной части Ростова, второй — в центральной, в районе улицы Пушкинской, 42.

Один из них рухнули за городом в Западной части Ростова, второй — в центральной, в районе улицы Пушкинской, 42.Один из них рухнули за городом в Западной части Ростова, второй — в центральной, в районе улицы Пушкинской, 42.
Один из них рухнули за городом в Западной части Ростова, второй — в центральной, в районе улицы Пушкинской, 42.
Фото: rostovgazeta.ru

Какие были последствия падения беспилотника в Ростове

Губернатор Василий Голубев рассказал, что в результате оказались повреждены несколько легковых автомобилей, а также пострадал один человек, у него резаные раны ног, но от госпитализации он отказался. Что касается зданий, то выбило окна в трех из них и оказались повреждены фасады.

Очевидцы заявляют, что стекла выбило и больнице, которая расположена рядом с местом падения беспилотника. Однако люди с самого утра идут на прием к врачам.

После падения также ограничили движение на Пушкинской от Буденновского до Халтуринского.

Очевидцы заявляют, что стекла выбило и больнице, которая расположена рядом с местом падения беспилотника. Очевидцы заявляют, что стекла выбило и больнице, которая расположена рядом с местом падения беспилотника.
Очевидцы заявляют, что стекла выбило и больнице, которая расположена рядом с местом падения беспилотника.
Фото: rostovgazeta.ru

Что говорят очевидцы о падении беспилотника в Ростове

По словам очевидцев, несколько взрывов были слышны с разницей в 15 минут. Первый хлопок напоминал звук от фейерверка, а после второго на улице Пушкинской у штаба ЮВО что-то загорелось, сработали сигнализации в округе.

Один из очевидцев рассказал RostovGazeta, что услышал громкий звук, когда сидел за компьютером.

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«Я только что закрыл ноутбук, и тут у меня шторы резко упали, а после этого был громкий звук, у машин сработали сигнализации. То есть сначала было какое-то подобие ударной волны, а затем что-то вспыхнуло», — пояснил он.

Другой свидетель сообщил, что слышал два громких звука. Было ясно, что что-то упало», — отметил собеседник.

Что говорят власти после падения беспилотника

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС, на котором рассмотрели два вопроса. В том числе они касались введения режима ЧС для устранения последствий происшествия.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС, на котором рассмотрели два вопроса. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС, на котором рассмотрели два вопроса.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС, на котором рассмотрели два вопроса.
Фото: Администрация Ростова

Было дано указание районным службам приступить к восстановлению разбитых окон в поврежденных зданиях. Кроме того, спасатели работают над удалением аварийных конструкций. Ростовчанам из зоны падения беспилотника предложили временно переехать в другое жилье из маневренного фонда. А на этой территории ограничили доступ для посторонних.

Второй вопрос — введение режима ЧС по адресам: улица Стабильная 3, улица Коблова 4 и улица Волнистая 25/7 в связи с отключением электричества у более чем 3000 человек.

Стало также известно, что на улице Пушкинской сейчас без электричества остались двадцать жилых домов.

Все экстренные и коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности для решения возникших проблем.

После проведения осмотра и выяснения причин аварии, начнутся восстановительные работы.

В районе домов по улице Пушкинской, 39, 41 и 42 приняли решение ввести режим ЧС. В этих зданиях проживают 99 человек, для которых предусмотрели питание.

В районе домов по улице Пушкинской, 39, 41 и 42 приняли решение ввести режим ЧС.В районе домов по улице Пушкинской, 39, 41 и 42 приняли решение ввести режим ЧС.
В районе домов по улице Пушкинской, 39, 41 и 42 приняли решение ввести режим ЧС.
Фото: rostovgazeta.ru

Власти города предложили жителям временное размещение в маневренном фонде. Сейчас проводится обход территории, чтобы точно определить размер причиненного ущерба. После этого будет производиться подсчет выплат, которые предусмотрены для пострадавших.

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