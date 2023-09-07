Как упавший беспилотник принес разрушения в центре Ростова-на-Дону 7 сентября

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Происшествие случилось примерно в 3 часа ночи, когда в небе появились два беспилотника. По словам губернатора Василия Голубева, среагировала система ПВО и сбила их.
Один из них рухнули за городом в Западной части Ростова, второй — в центральной, в районе улицы Пушкинской, 42.
Губернатор Василий Голубев рассказал, что в результате оказались повреждены несколько легковых автомобилей, а также пострадал один человек, у него резаные раны ног, но от госпитализации он отказался. Что касается зданий, то выбило окна в трех из них и оказались повреждены фасады.
Очевидцы заявляют, что стекла выбило и больнице, которая расположена рядом с местом падения беспилотника. Однако люди с самого утра идут на прием к врачам.
После падения также ограничили движение на Пушкинской от Буденновского до Халтуринского.
По словам очевидцев, несколько взрывов были слышны с разницей в 15 минут. Первый хлопок напоминал звук от фейерверка, а после второго на улице Пушкинской у штаба ЮВО что-то загорелось, сработали сигнализации в округе.
Один из очевидцев рассказал RostovGazeta, что услышал громкий звук, когда сидел за компьютером.
«Я только что закрыл ноутбук, и тут у меня шторы резко упали, а после этого был громкий звук, у машин сработали сигнализации. То есть сначала было какое-то подобие ударной волны, а затем что-то вспыхнуло», — пояснил он.
Другой свидетель сообщил, что слышал два громких звука. Было ясно, что что-то упало», — отметил собеседник.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС, на котором рассмотрели два вопроса. В том числе они касались введения режима ЧС для устранения последствий происшествия.
Было дано указание районным службам приступить к восстановлению разбитых окон в поврежденных зданиях. Кроме того, спасатели работают над удалением аварийных конструкций. Ростовчанам из зоны падения беспилотника предложили временно переехать в другое жилье из маневренного фонда. А на этой территории ограничили доступ для посторонних.
Второй вопрос — введение режима ЧС по адресам: улица Стабильная 3, улица Коблова 4 и улица Волнистая 25/7 в связи с отключением электричества у более чем 3000 человек.
Стало также известно, что на улице Пушкинской сейчас без электричества остались двадцать жилых домов.
Все экстренные и коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности для решения возникших проблем.
После проведения осмотра и выяснения причин аварии, начнутся восстановительные работы.
В районе домов по улице Пушкинской, 39, 41 и 42 приняли решение ввести режим ЧС. В этих зданиях проживают 99 человек, для которых предусмотрели питание.
Власти города предложили жителям временное размещение в маневренном фонде. Сейчас проводится обход территории, чтобы точно определить размер причиненного ущерба. После этого будет производиться подсчет выплат, которые предусмотрены для пострадавших.