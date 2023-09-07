«Капот на нас летит»: очевидец рассказал о взрывах в Ростове после падения БПЛА

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Два беспилотника сбила минувшей ночью система ПВО в Ростове. Один из них рухнул на западе за городом, а другой — на Пушкинской, рядом со штабом ЮВО.
Очевидец, оказавшийся там в момент взрыва, сообщил, что хлопков было два. Последний, вероятно, прозвучал из-за взорвавшейся машины. «Капот сразу на нас полетел. […] Потом сразу пожарные приехали, потушили. Пострадавших нет», — говорит ростовчанин.
Напомним, в результате инцидента пострадал один человек, однако от госпитализации он отказался. Значительный урон нанесен близлежащим зданиям.