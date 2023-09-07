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Published Сегодня, 05:07

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Updated Сегодня, 05:09

«Капот на нас летит»: очевидец рассказал о взрывах в Ростове после падения БПЛА

«Капот на нас летит»: очевидец рассказал о взрывах в Ростове после падения БПЛА

7 сентября 2023, 05:07
Фото: ТГ Это Ростов
«Капот на нас летит»: очевидец рассказал о взрывах в Ростове после падения БПЛА

Очевидец рассказал о взрыве после падения беспилотника в Ростове 7 сентября

Два беспилотника рухнули минувшей ночью в Ростове, рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Два беспилотника сбила минувшей ночью система ПВО в Ростове. Один из них рухнул на западе за городом, а другой — на Пушкинской, рядом со штабом ЮВО.

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«Капот на нас летит»: очевидец рассказал о взрывах в Ростове после падения БПЛА
Видео: ТГ Это Ростов

Очевидец, оказавшийся там в момент взрыва, сообщил, что хлопков было два. Последний, вероятно, прозвучал из-за взорвавшейся машины. «Капот сразу на нас полетел. […] Потом сразу пожарные приехали, потушили. Пострадавших нет», — говорит ростовчанин.

Напомним, в результате инцидента пострадал один человек, однако от госпитализации он отказался. Значительный урон нанесен близлежащим зданиям.

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