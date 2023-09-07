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Published Сегодня, 07:41

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Машины превратились в груду металла после взрыва в центре Ростова ночью 7 сентября

Машины превратились в груду металла после взрыва в центре Ростова ночью 7 сентября

7 сентября 2023, 07:41
Фото: ТГ Это Ростов!
Машины превратились в груду металла после взрыва в центре Ростова ночью 7 сентября
Четыре автомобиля пострадали в результате падения беспилотника в центре Ростова ночью 7 сентября, рассказали в соцсетях горожане.

Система ПВО сегодня ночью сбила два беспилотника в небе над Ростовом. Один из них упал за пределами города, а другой — в центре, на Пушкинской улице. Взрывная волна и последующий пожар уничтожили четыре припаркованные поблизости авто. Сейчас они напоминают груду металла и навряд ли подлежат восстановлению.

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Также известно, что у одной из машин произошла детонация бензобака. Поэтому многие горожане слышали два взрыва.

Ранее очевидцы рассказали о том, как произошел взрыв и падение БПЛА в центре Ростова этой ночью.

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