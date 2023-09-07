Машины превратились в груду металла после взрыва в центре Ростова ночью 7 сентября

Система ПВО сегодня ночью сбила два беспилотника в небе над Ростовом. Один из них упал за пределами города, а другой — в центре, на Пушкинской улице. Взрывная волна и последующий пожар уничтожили четыре припаркованные поблизости авто. Сейчас они напоминают груду металла и навряд ли подлежат восстановлению.