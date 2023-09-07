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Момент падения БПЛА в центре Ростова попал на камеры наблюдения

Момент падения БПЛА в центре Ростова попал на камеры наблюдения

7 сентября 2023, 03:31
Фото: 1MI
Момент падения БПЛА в центре Ростова попал на камеры наблюдения
Минувшей ночью Ростов подвергся атаке двух БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев.

Минувшей ночью два беспилотника были сбиты системой ПВО в Ростове. Один из них упал на западе за городом, а другой — на Пушкинской, рядом со штабом ЮВО.

Don Mash публикует кадры взрыва от падения БПЛА. Они попали на камеры наблюдения. На видео можно услышать, что взрыв был достаточно мощным и разбудил жителей центра города.

Скорые и пожарные уехали с места падения осколков БПЛА и взрыва автомобиля на Пушкинской в Ростове
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Момент падения БПЛА в центре Ростова попал на камеры наблюдения
Видео: ТГ Don Mash

Сейчас район падения БПЛА оцеплен, на месте работают службы города.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о дорожных ограничениях из-за падения беспилотника в центре Ростова.

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