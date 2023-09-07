Момент падения БПЛА в центре Ростова попал на камеры наблюдения

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Минувшей ночью два беспилотника были сбиты системой ПВО в Ростове. Один из них упал на западе за городом, а другой — на Пушкинской, рядом со штабом ЮВО.
Don Mash публикует кадры взрыва от падения БПЛА. Они попали на камеры наблюдения. На видео можно услышать, что взрыв был достаточно мощным и разбудил жителей центра города.
Сейчас район падения БПЛА оцеплен, на месте работают службы города.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о дорожных ограничениях из-за падения беспилотника в центре Ростова.