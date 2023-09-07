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Published Сегодня, 08:13

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Момент взрыва автомобиля на Пушкинской в Ростове попал на видео

Момент взрыва автомобиля на Пушкинской в Ростове попал на видео

7 сентября 2023, 08:13
Фото: 24.mchs.gov.ru
Момент взрыва автомобиля на Пушкинской в Ростове попал на видео
Детонация бензобака спровоцировала второй взрыв минувшей ночью в центре Ростова, в сети появилось видео с места событий.

Сегодня ночью Ростов атаковали два беспилотника самолетного типа. Их сбила система ПВО. Обломки первого дрона упали за чертой города. Второй же БПЛА упал в центре Ростова, на улице Пушкинской.

Падение обломков спровоцировало пожар, он быстро перекинулся на стоящие рядом авто. У одной из машин сдетонировал бензобак, после чего прозвучал второй взрыв.

Фоторепортаж: что сейчас происходит на месте падения БПЛА в центре Ростова
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Момент взрыва автомобиля на Пушкинской в Ростове попал на видео
Видео: ТГ канал Это Ростов!

На видео с места событий можно заметить, что очевидцы не ожидали взрыва и едва не погибли. От взорвавшейся машины распространился столб дыма и огня.

Напомним, из-за падения беспилотника тысяч ростовчан остались без электричества.

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