Момент взрыва автомобиля на Пушкинской в Ростове попал на видео

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Сегодня ночью Ростов атаковали два беспилотника самолетного типа. Их сбила система ПВО. Обломки первого дрона упали за чертой города. Второй же БПЛА упал в центре Ростова, на улице Пушкинской.
Падение обломков спровоцировало пожар, он быстро перекинулся на стоящие рядом авто. У одной из машин сдетонировал бензобак, после чего прозвучал второй взрыв.
На видео с места событий можно заметить, что очевидцы не ожидали взрыва и едва не погибли. От взорвавшейся машины распространился столб дыма и огня.
Напомним, из-за падения беспилотника тысяч ростовчан остались без электричества.