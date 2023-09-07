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На въезде в Новочеркасск днем 6 сентября столкнулись три автомобиля

На въезде в Новочеркасск днем 6 сентября столкнулись три автомобиля

7 сентября 2023, 11:17
Фото: ГИБДД по Ростовской обл
На въезде в Новочеркасск днем 6 сентября столкнулись три автомобиля
В Ростовской области на подъезде к городу Новочеркасску произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей, пострадал один человек, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

В среду, 6 сентября, в 12.50 мск на третьем километре автодороги «подъезд к Новочеркасску» произошла авария с участием трех автомобилей.

По предварительной информации, 33-летний водитель ВАЗ-21093 ехал со стороны трассы М-4 «Дон» по направлению в Новочеркасск, сократил боковой интервал и столкнулся со встречным автомобилей Hyundai Santa Fe и «Лада Калина», за рулем которой находился 51-летний мужчина.

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В результате аварии водитель «Лады» получил телесные повреждения, потребовавшие помощи врачей — дончанина доставили в больницу.

Теперь полиция будет выяснять обстоятельства ДТП.

Ранее на участке М-4 «Дон» возникла серьезная пробка из-за горящего автомобиля на Аксайском мосту.

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