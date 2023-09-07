На въезде в Новочеркасск днем 6 сентября столкнулись три автомобиля

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В среду, 6 сентября, в 12.50 мск на третьем километре автодороги «подъезд к Новочеркасску» произошла авария с участием трех автомобилей.
По предварительной информации, 33-летний водитель ВАЗ-21093 ехал со стороны трассы М-4 «Дон» по направлению в Новочеркасск, сократил боковой интервал и столкнулся со встречным автомобилей Hyundai Santa Fe и «Лада Калина», за рулем которой находился 51-летний мужчина.
В результате аварии водитель «Лады» получил телесные повреждения, потребовавшие помощи врачей — дончанина доставили в больницу.
Теперь полиция будет выяснять обстоятельства ДТП.
Ранее на участке М-4 «Дон» возникла серьезная пробка из-за горящего автомобиля на Аксайском мосту.